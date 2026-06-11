Mundial 2026: Qué significa cada parche en las playeras de las selecciones
Cuando este miércoles México salte a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural, los jugadores van a llevar más parches en las mangas que en cualquier otro Mundial de la historia.
Cada uno cuenta algo distinto y la FIFA los diseñó para que con solo ver la camiseta de un jugador puedas saber si su país ganó un Mundial antes, si él es debutante en la competencia o si alguna vez ganó el Balón de Oro.
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En la manga derecha va el parche principal del torneo, el logo oficial de la Copa del Mundo 2026 con la leyenda "Football Unites the World." Pero no todas las selecciones lo llevan igual. Los ocho países que han ganado un Mundial en su historia, Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, España, Inglaterra y Uruguay, portan una versión dorada de ese parche que los distingue como campeones históricos. El resto de las selecciones, México incluido, llevan la versión estándar.
Justo debajo de ese logo, también en la manga derecha, hay un segundo parche más pequeño que no todos los jugadores portan. Es el parche conmemorativo de la FIFA y solo lo llevan dos tipos de jugadores: los que debutan en un Mundial por primera vez en su carrera y los ganadores previos del Balón de Oro, la Bota de Oro o el Guante de Oro. Por eso Cristiano Ronaldo lo lleva en su camiseta de Portugal, Thibaut Courtois en la de Bélgica y la mayoría de los jugadores de la selección mexicana que nunca antes habían estado en una Copa del Mundo.
En la manga izquierda va el parche que más sorpresas tiene. Por primera vez en la historia, la FIFA decidió cambiar el diseño del parche de campaña social según la ronda del torneo. En la fase de grupos, todos los equipos llevan el parche "Unite for Peace" con distintas combinaciones de color según la jornada. Cuando arranca la ronda de 32, el parche cambia a "Football Unites the World." En octavos de final, cuartos y semifinales se convierte en "Unite for Education." Y en la final, vuelve a "Football Unites the World." Es un detalle que los coleccionistas de camisetas van a odiar porque hace casi imposible replicar una playera exacta de cada partido.
Y las estrellas arriba del escudo de cada selección representan lo que siempre han representado: los títulos mundiales ganados. Brasil lleva cinco, Alemania e Italia cuatro cada una, Argentina tres, Francia y Uruguay dos, y España e Inglaterra una. México, por ahora, no lleva ninguna.