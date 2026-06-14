Mundial 2026: Túnez, la selección con influencia francesa e Italiana que quiere brillar en Monterrey
MONTERREY - Luego de 40 años el Mundial regresa a Monterrey y la Sultana del Norte hace su debut como sede con el encuentro entre Suecia y Túnez. Los suecos regresan a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022, mientras que los tunecinos suman su séptima participación y tercera consecutiva. El cuadro africano ya es frecuente en la máxima fiesta del futbol, pero ante el grueso de la afición es una incógnita.
Es por eso que el periodista tunecino Arafat Hamrouni, del sitio foot24.tn, desmenuza a su selección y asegura que Las Águilas del Cartago son una escuadra con influencias del futbol italiano y francés, lo que les puede hacer llegar lejos.
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“Esperamos de Túnez un gran partido, un partido defensivo. Es la séptima vez que Túnez se califica a un Mundial y nunca ha calificado a la siguiente ronda. Túnez quiere hacer su sueño realidad y calificar a la segunda ronda por primera vez en su historia.
“Yo siempre digo que Túnez tiene una influencia italiana sobre el futbol tunecino. Túnez está cerca de Italia. Túnez es un equipo más defensivo que ofensivo. Tenemos buen defensores, tenemos un buena táctica de defensa, pero en ataque no somos los mejores. En ataque tenemos buen jugador, tenemos a (Sebastian) Tounekti, a (Firas) Chaouat, que es un jugador de la liga tunecina. Tenemos jugadores que son jóvenes, que son frescos, que tienen velocidad. Pienso que la velocidad, la técnica de esos jugadores como Tounekti, de Khalil Ayari, que juega en PSG pueden hacer una diferencia en el partido de mañana (hoy). Sabes cómo manejar este partido.
Aquí es donde Arafat no sólo destaca la influencia italiana, sino también la francesa, pues la mayoría de sus jugadores tienen una historia con el balompié galo, empezando por su técnico, el francotunecino Sabri Lamouchi.
“Eso es la cultura tunecina, es una mezcla de varias culturas, la cultura francesa, italiana. El entrenador (Sabri Lamouchi) es tunecino-francés, jugó en Francia, jugó en Italia también, en el Inter. Eh, tiene de todas las culturas. Es como un gran jardín, pero con flores diferentes.
“Y fue nuestro futbol es un futbol defensivo, es un futbol italiano un poco, pero tenemos también el sistema táctico un poco francia, porque la formación en Túnez se inspira en gran parte del sistema francés de la formación de jugadores y por eso hay jugadores que son formados en Francia, que viven en Francia, nacidos en Francia y que juegan aquí”.
Es por eso que Arafat destaca que el juego ante los suecos este domingo en Monterrey es clave para que los africanos se perfilen a avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo.
“El primer partido es clave, es el más importante porque el segundo jugamos contra Japón y el tercer jugamos contra Holanda (Países Bajos). El primer partido es el partido que va a diseñar un poco resto de la ronda”.
Pero independiente de la táctica del equipo, hay un punto preocupante al notar inconforme a la afición tunecina, especialmente por la derrota sufrida por su selección por goleda de 5-0 ante Bélgica, en el juego previo a su debut en la Copa del Mundo. Las críticas se mantienen, algo que sin duda molesta al técnico Sabri Lamouchi, como lo hizo ver en la conferencia de prensa previa al juego. A pesar de estas vicisitudes, Hamrouni destaca que Túnez puede cambiar su historia.
“Sí, pero especialmente por el último partido contra Bélgica que fue una derrota. Fue un desastre el equipo de Túnez. Perder 5-0 contra Bélgica, todos los aficionados tunecinos hablan de ese partido.Perder por cinco goles una semana antes del Mundial no está bien.
“En todo lados hablan de eso. Es normal que el técnico se moleste un poco porque todos hablan de manera frecuente de ese partido. Olvidan un poco que mañana tenemos otro partido, tenemos otra oportunidad para mostrar a todo el mundo que sí, perdimos 5-0, ok, pero tenemos la tradición de perder, pero podemos tener un buen resultado contra Suecia y contra Japón y Holanda también”, concluyó.