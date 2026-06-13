Sabri Lamouchi: “Me siento orgulloso de ser entrenador de Túnez”
El DT se mostró molesto por los cuestionamientos de la prensa tunecina sobre las dos últimas derrotas de su selección previo al Mundial
El técnico de Túnez, el franco-tunecino Sabri Lamouchi, se mostró molesto por los cuestionamientos de la prensa tunecina sobre las dos últimas derrotas de su selección previo al Mundial, incluida una derrota de 5-0 ante Bélgica:
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“Yo voy a ser más positivo: ¿Qué puedo decir? Lo que me queda decir es que me siento orgulloso de ser el entrenador de la selección de Túnez. Ha habido muchos cambios, los primeros juegos fueron satisfactorios y después no estuvimos al nivel y fue un golpe. Pero existe una transición. El equipo es más joven pero con mejores elecciones”
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