Mundial sin anfitriones: Estados Unidos queda eliminado ante Bélgica
Estados Unidos se convirtió en el último país anfitrión en despedirse de la Copa Mundial FIFA 2026. El conjunto de las Barras y las Estrellas cayó 4-1 frente a Bélgica en los octavos de final y puso punto final a su participación en el torneo que organizó junto con México y Canadá.
Los Diablos Rojos encaminaron su clasificación con un doblete de Charles De Ketelaere, quien marcó a los 9 y 33 minutos, Hans Vanaken amplió la ventaja en el complemento, mientras que Romelu Lukaku al 93' cerró la cuenta.
Malik Tillman descontó para los estadounidenses, pero Estados Unidos no pudo evitar la derrota, pese a contar nuevamente con Folarin Balogun, cuya expulsión del partido ante Bosnia y Herzegovina fue revocada antes de los octavos de final tras la intervención del presidente Donald Trump.
Te puede interesar: Escándalo en el Mundial 2026, ¿Por qué la FIFA suspendió la expulsión de Balogun tras la llamada de Trump?
Con este resultado, Bélgica selló su boleto a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a España por un lugar entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la siguiente ronda.
Tras 24 horas de una controversia que traspasó las fronteras del fútbol, la presencia sobre el césped de Balogun tuvo el efecto contrario al esperado por Estados Unidos.
Los locales se empequeñecieron ante la furiosa salida de los Diablos Rojos e incluso se dispararon en el pie con un error en la salida del arquero Matt Freese que permitió a Bélgica avanzarse 3-1.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió desde el palco de Seattle a un juego completamente marcado por una insólita decisión de su organismo, que dejó en suspenso la sanción de un partido a Balogun por la tarjeta roja que vio en los dieciseisavos de final sin justificar la decisión y después de recibir una petición del presidente Donald Trump.
Bélgica, que pugnó en los despachos para que se mantuviera la sanción a Balogun, se cobró una dulce revancha sobre el césped con un triunfo impulsado por un doblete de Charles De Ketelaere en los minutos 9 y 33.
Los locales se acercaron con una diana de Malik Tillman en el 31 en una falta provocada por Balogun en la frontal del área.
Pero Hans Vanaken agrandó de nuevo la ventaja en el 57 aprovechando el fallo catastrófico de Freese, que se dejó arrebatar la pelota fuera del área, y Romelu Lukaku culminó la paliza en el 93'. AFP