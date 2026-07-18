Un mexicano en la final del Mundial; Guillermo Pacheco será árbitro en el VAR

¡ORGULLO MEXICANO! 🤩



La Comisión de Árbitros externa su felicitación a Guillermo Pacheco Larios 🇲🇽 por su designación para la Gran Final de la @FIFAWorldCup 🏆 entre España 🇪🇸 y Argentina 🇦🇷 como parte del equipo VAR ⚽ pic.twitter.com/F05ZCKiPz6