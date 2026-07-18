Un mexicano en la final del Mundial; Guillermo Pacheco será árbitro en el VAR
México tendrá un representante en la gran final de la Copa Mundial 2026. Y es que Guillermo Pacheco ha sido designado como uno de los árbitros que estará este domingo 19 de julio en el duelo entre España y Argentina que definirá al nuevo campeón del mundo.
La noticia fue confirmada por la Comisión de Árbitros de la FMF este viernes 17 de julio, mediante una publicación con el siguiente mensaje:
¿Qué función tendrá Guillermo Pacheco?
Guillermo Pacheco ha sido convocado como Stand-by VAR (SBVAR). Por esta razón, estará en la sala de videoarbitraje, donde se revisan las jugadas que puedan generar alguna polémica, tales como goles, fueras de lugar, expulsiones y penales. De esta manera, apoyará a la terna arbitral en cancha, encabezada por el central esloveno Slavko Vinčić.
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Sin embargo, de inicio, la actividad del mexicano será únicamente en calidad de reserva. Es decir, realizará labores de apoyo y solo podrá participar de forma activa en las revisiones en caso de que alguno de los integrantes titulares del VAR no se encuentre disponible.
El cuerpo arbitral completo de la final
Slavko Vinčić (Eslovenia): Árbitro central
Tomaž Klančnik (Eslovenia): Asistente 1
Andraž Kovačič (Eslovenia): Asistente 2
Adham Makhadmeh (Jordania): Cuarto árbitro
Mohammad Al-Kalaf (Jordania): Árbitro asistente de reserva
Bastian Dankert (Alemania): VAR
Nicolás Gallo (Colombia): AVAR
Guillermo Pacheco (México): SBVAR
Tatiana Guzmán (Nicaragua): SBVAR
Khamis Al-Marri (Catar): SBVAR
¿Quién es Guillermo Pacheco Larios?
Es un silbante de 31 años, originario de Nogales, Sonora. Desde los 15 años incursionó en el arbitraje dentro de las ligas amateurs. No fue sino hasta 2019 cuando debutó profesionalmente en la FMF y, en 2021, llegó a la Liga MX, mismo año en el que recibió su gafete FIFA.
Ha participado en diversos torneos de la Concacaf y Norteamérica 2026 representa su primera experiencia mundialista, desempeñando hasta el momento funciones exclusivamente desde la cabina del videoarbitraje.
Fue clave en la expulsión de Embolo ante Argentina
A lo largo del torneo ha participado en 10 partidos: seis de ellos como árbitro principal del VAR, dos como asistente del VAR y dos más como VAR de soporte.
Uno de esos encuentros fue el duelo de cuartos de final entre Argentina y Suiza, donde fungió como el máximo responsable del videoarbitraje. Aquella vez fue clave en una de las jugadas más polémicas del partido. El juez central, João Pinheiro, había amonestado al argentino Leandro Paredes por una supuesta falta sobre Breel Embolo; sin embargo, el mexicano le advirtió al árbitro en cancha que el suizo había simulado la infracción.
Tras revisar la jugada en el monitor, Pinheiro corrigió su decisión, le retiró la tarjeta amarilla a Paredes para mostrársela a Embolo, quien, al estar previamente amonestado, tuvo que irse expulsado. De esta manera, los argentinos, con un hombre más, pudieron empatar el encuentro, mandarlo a los tiempos extra y terminar imponiéndose por 3-1.
La designación para la gran final del Mundial representa uno de los mayores reconocimientos en la carrera del árbitro mexicano, quien continúa consolidándose como uno de los especialistas del VAR con mayor proyección internacional. Su presencia en el partido que definirá al campeón del mundo también confirma el protagonismo que ha tenido el arbitraje mexicano dentro de Norteamérica 2026.