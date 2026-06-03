Raúl Jiménez: el tercer mejor goleador del Tri que nunca ha marcado en un Mundial
Hay una paradoja en la historia de Raúl Jiménez que no tiene explicación lógica. El hombre que llega al Mundial 2026 como el tercer máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, con 45 anotaciones en su carrera con el Tri, nunca ha marcado un gol en una Copa del Mundo. Tres participaciones, cero goles mundialistas. Este jueves 11 de junio, en el partido inaugural contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el Lobo de Tepejí tendrá por primera vez en su carrera la oportunidad de romper esa maldición desde el once titular.
Jiménez debutó en el primer equipo en 2013 y su primer gol con el Tri llegó en la Copa Oro contra Canadá. Pero el que nadie olvidó fue el de octubre de ese mismo año: con México al borde de la eliminación en las eliminatorias, el delantero del América anotó una chilena en el minuto 85 contra Panamá que clasificó al Tri al Mundial de Brasil 2014 y lo puso en el mapa del fútbol mexicano. Tenía 22 años y ya era héroe nacional.
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En Brasil 2014, Miguel Herrera lo llevó como tercer delantero. Entró de cambio en pocos partidos y no marcó. En Rusia 2018, Juan Carlos Osorio lo usó en dos partidos pero tampoco llegó el gol. En Qatar 2022, todavía en proceso de recuperación de la fractura de cráneo que sufrió en noviembre de 2020 tras un choque con David Luiz del Arsenal, entró de cambio en los tres partidos de la fase de grupos sin poder anotar. Tres Mundiales, ningún gol, ninguna titularidad.
Lo que pasó después de Qatar es la historia de una resurrección. Jiménez recuperó su nivel en el Fulham de la Premier League, donde se convirtió en el mexicano con más goles en la historia de esa liga con 57 anotaciones. Con la selección, el 2025 fue su mejor año: anotó nueve goles en partidos de Nations League, Copa Oro y amistosos, ganó los dos torneos y fue elegido mejor jugador del Final Four de la Nations League. En la final contra Panamá anotó dos veces, el segundo desde el punto de penalti en el 90, para darle el título a México. Con esos goles superó a Cuauhtémoc Blanco y se instaló en el tercer lugar histórico del Tri, detrás de Jared Borgetti con 46 y de Javier Chicharito Hernández con 52.
A sus 35 años, Jiménez tiene dos objetivos que se persiguen al mismo tiempo este verano. El primero es marcar su primer gol mundialista. El segundo es superar a Borgetti y acercarse a Chicharito para terminar su carrera como el máximo goleador de la historia de México. "He soñado con iniciar ese partido ante Sudáfrica, anotar el primer gol", dijo el delantero esta semana. "Incluso he soñado con levantar la copa, pero paso a paso." Oswaldo Sánchez, histórico portero del Tri, fue más directo: "Me encantaría que fuera Raúl Jiménez quien anote el primer gol del Mundial. Es una historia de superación."
El partido inaugural es este jueves 11 de junio a la 1:00 PM hora de México en el Estadio Banorte, el mismo lugar donde Jiménez inició su carrera profesional con el América, donde anotó aquella chilena contra Panamá en 2013 y donde este jueves tiene la oportunidad de escribir el capítulo que le falta.