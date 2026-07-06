Ni Wembley: Dan Burn coloca al Azteca como el mejor estadio en el que ha jugado
Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y, tras obtener el pase al vencer a México, varios de sus jugadores salieron del Estadio Azteca hablando menos del resultado y más del escenario donde lo consiguieron.
Después de eliminar a México en un partido que terminaron defendiendo con 10 hombres, Dan Burn, Jude Bellingham y Ezri Konza coincidieron en que el inmueble y el ambiente estuvieron a la altura de su historia.
Te puede interesar: Inglaterra golpeó cuando más dolía y México volvió a quedarse a un paso
El que dejó la frase más contundente fue Dan Burn. A sus 34 años y después de jugar en algunos de los estadios más importantes de Europa, el central aseguró que nunca había vivido algo como lo del Azteca.
Lo que más lo impactó fue el protocolo previo al partido, cuando el himno mexicano retumbó en un estadio lleno.
“Creo que el estadio, la ocasión, jugar contra México allí, escuchar el himno nacional mexicano con 100 mil personas fue surrealista”, dijo.
Después remató: “Tiene que ser el mejor estadio en el que he jugado”.
Burn explicó que el ruido fue constante desde el inicio y que pocas veces había sentido una presión así desde la tribuna.
“La atmósfera era una locura. Creo que casi me quedo sordo con el himno nacional de México. Fue un partido que debía jugarse en ese estadio”, añadió.
Jude Bellingham reveló que el Azteca fue tema de conversación durante toda la preparación del encuentro. Inglaterra esperaba un ambiente complicado y terminó encontrándolo.
“Fue de lo único que hablamos esta semana, de lo difícil que iba a ser jugar en una atmósfera increíble contra un muy buen equipo”, explicó.
Incluso dejó unas palabras en español para el inmueble: “Azteca, un estadio muy histórico. Era un placer jugar aquí contra ellos”.
El mediocampista del Real Madrid también reconoció que la altitud fue un factor con el que tuvieron que aprender a convivir durante los 90 minutos.
La tercera voz fue la de Ezri Konza, uno de los hombres que sostuvo la defensa inglesa en el cierre del partido.
El central describió el entorno como “muy hostil”, aunque inmediatamente matizó sus palabras con un reconocimiento a la afición mexicana.
“Aficionados increíbles, ambiente increíble”, afirmó.
Para Konza, la victoria adquirió un valor mayor porque Inglaterra la consiguió con un jugador menos y en un estadio que no dejó de empujar hasta el silbatazo final.
El Azteca volvió a hacer lo que ha hecho durante décadas en los partidos grandes: convertirse en protagonista.