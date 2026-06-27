Nico Williams se queja de Nicolás de la Cruz: “Un compañero de profesión actuó llevado por la frustración”
Después del áspero encuentro entre España y Uruguay en Guadalajara, Nico Williams terminó lesionado tras recibir una entrada de Nicolás de la Cruz en los últimos minutos, por lo que fue examinado por el cuerpo médico de la Furia Roja que, por el momento, lo mantiene dentro de la concentración de cara a la próxima etapa del torneo.
Ante las noticias, el futbolista del Athletic de Bilbao recurrió a las redes sociales para mandar un emotivo mensaje a sus seguidores, recordando que las lesiones lo tuvieron alejado por mucho tiempo de las canchas en la recién terminada temporada de la Liga española, esperando volver lo más pronto posible en la Copa del Mundo para ayudar a su equipo en las instancias eliminatorias.
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“Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”, sentenció Williams, que inmediatamente después de recibir la falta recriminó al uruguayo.
La lesión que aqueja ahora el atacante es una molestia muscular en el aductor de la pierna derecha. Las pruebas médicas realizadas un día después del juego mostraron que no es tan grave como parece, por lo que podría regresar a la acción en el encuentro de 16avos de final, pero todo depende de la evolución, sobre todo porque Nico ya viene arrastrando otras molestias que le impidieron tener continuidad con su club.
“Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al futbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado, nos vemos lo antes posible en este Mundial”, avisó.
UN AÑO LLENO DE DOLENCIAS
Mientras la Real Federación Española señala que la lesión es de grado moderado, las alarmas saltan cuando se recuerda la pubalgia y las molestias en el isquio que le hicieron perderse hasta 20 partidos con el Athletic de Bilbao, lo que puso en duda su convocatoria para la Copa del Mundo, a la cual finalmente llegó, pero arrastrando fuertes dolores.
“Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día. Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa”, añadió el español en su mensaje en redes sociales.
Por lo pronto, solo queda ver la evolución que tiene Nico con este nuevo traspié y esperar a que pueda regresar para la ronda eliminatoria. Al igual que Williams, Yeremy Pino sufrió una lesión en el hombro izquierdo durante el duro enfrentamiento con Uruguay, quedando también en observación. La Furia Roja estará jugando su partido de 16avos el próximo jueves 2 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.