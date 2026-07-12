"No perdimos la paciencia": así vivió Argentina su pase a semifinales del Mundial 2026
Argentina ya está entre los cuatro mejores del Mundial de Norteamérica 2026 y Julián Álvarez dejó claro que la Albiceleste no piensa conformarse con las semifinales.
Tras marcar uno de los goles en el triunfo 3-1 sobre Suiza, el delantero aseguró que el equipo de Lionel Scaloni irá por el bicampeonato.
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"El grupo está muy unido, muy fuerte, estamos bien. Ahora a descansar y pensar en el próximo partido. Quedan dos más y vamos a ir con todo", declaró a TyC Sports.
El atacante también se refirió al duelo que sostendrán ante Inglaterra por un boleto a la final, al reconocer la calidad del conjunto europeo.
"Será un partido difícil. Es un gran equipo", comentó.
En zona mixta, Álvarez destacó el orgullo de volver a disputar una semifinal mundialista y aseguró que el equipo seguirá trabajando para llegar en las mejores condiciones.
"Muy orgulloso de estar entre los cuatro mejores. Inglaterra tiene jugadores impresionantes, pero nosotros vamos a preparar lo nuestro".
Por su parte, Lautaro Martínez resaltó la paciencia como una de las fortalezas de la selección argentina durante el triunfo frente a Suiza.
"El equipo no perdió la paciencia y pudimos encontrar el gol al final para sellar el pase a semifinales".
Argentina enfrentará a Inglaterra en busca de unLeandro Paredes c lugar en la gran final del Mundial 2026 y continuará defendiendo el título conseguido en Catar 2022.
El mediocampista Leandro Paredes calificó el enfrentamiento ante Inglaterra como uno de los partidos más especiales que puede disputar un futbolista argentino.
"Tenemos un gran rival. Es un sueño que todo chico sueña con jugar, sabemos lo que significa para nuestro país".
Mientras tanto, Thiago Almada resaltó el mérito de que Argentina vuelva a instalarse entre los cuatro mejores del mundo apenas cuatro años después de conquistar el título en Catar.
"No es fácil. Venimos de ser campeones y ahora estar de nuevo entre los cuatro mejores. Estamos muy felices, era lo que queríamos".
El volante también reconoció que el encuentro ante Suiza exigió un gran esfuerzo.
"Estamos acostumbrados a sufrir. El partido estaba un poco cerrado, pero lo importante es que ganamos. Para nosotros esto es buscar la gloria y dejar a Argentina en lo más alto". AFP