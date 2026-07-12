¿Por qué Argentina jugó con brazalete negro ante Suiza en el Mundial 2026?
La selección de Argentina saltó al terreno de juego con un brazalete negro durante el partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a Suiza. El gesto fue un homenaje a Antonio Ubaldo Rattín, histórico capitán de la Albiceleste y una de las máximas leyendas de Boca Juniors, quien falleció este sábado 11 de julio a los 89 años.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió que el equipo dirigido por Lionel Scaloni utilizara el distintivo de luto en memoria del exmediocampista, considerado uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del balompié argentino. Rattín fue un referente tanto de Boca Juniors como de la selección nacional durante la década de los sesenta.
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El exfutbolista disputó 382 partidos con Boca Juniors, club en el que desarrolló toda su carrera profesional, marcó 28 goles y conquistó cuatro títulos: los campeonatos de Primera División de 1962, 1964 y 1965, además de la Copa Argentina de 1969. También integró el plantel que alcanzó la primera final de la Copa Libertadores para el conjunto xeneize en 1963.
Con la selección argentina defendió la camiseta nacional durante una década y participó en las Copas del Mundo de Chile 1962 e Inglaterra 1966, torneo en el que portó el gafete de capitán.
El episodio que cambió la historia de los Mundiales
Rattín quedó inmortalizado por uno de los momentos más recordados en la historia de las Copas del Mundo. Durante los cuartos de final de Inglaterra 1966 fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en una época en la que todavía no existían las tarjetas amarillas y rojas.
Sin comprender la decisión del silbante por la barrera del idioma, el mediocampista permaneció varios minutos sobre el terreno de juego antes de abandonar la cancha. Durante la protesta limpió sus manos con un banderín británico y se sentó sobre la alfombra roja destinada al palco de la reina Isabel II en Wembley, una imagen que dio la vuelta al mundo.
La confusión generada por aquella expulsión fue uno de los antecedentes que impulsaron la implementación del sistema de tarjetas amarillas y rojas, estrenado oficialmente en la Copa del Mundo de México 1970 para facilitar la comunicación entre árbitros y futbolistas.
Tras retirarse como jugador, Rattín también dirigió a Boca Juniors en 1980 y años más tarde incursionó en la política como diputado nacional y concejal en la provincia de Buenos Aires.
Con el brazalete negro ante Suiza, la Albiceleste despidió a uno de los futbolistas más representativos de su historia y a un capitán cuyo legado permanece ligado tanto a Boca Juniors como a la evolución del reglamento en las Copas del Mundo. AFP