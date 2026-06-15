Nueva Zelanda busca continuar la buena racha que dejó en la Copa del Mundo
Sin duda alguna, Nueva Zelanda es la máxima potencia que la Confederación de Oceanía puede ofrecer después de que Australia se cambiara a la AFC. Pero, precisamente por ello, la presencia de los "All Whites" en las Copas del Mundo no es tan constante como a ellos les gustaría, aunque en su última presentación en la justa tuvieron una actuación más que decorosa.
La última ocasión en que los neozelandeses se presentaron en una Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010, a la cual accedieron gracias al repechaje internacional, donde vencieron a Baréin por 1-0 en el marcador global para hacerse con la clasificación. En dicho Mundial, los polinesios quedaron eliminados en la fase de grupos, pero sin haber conocido la derrota.
Te puede interesar: Tim Payne y el fenómeno digital detrás de la nueva estrella Nueva Zelanda en el Mundial 2026
En su más que respetable última participación, Nueva Zelanda se fue de Sudáfrica con tres empates en la bolsa, lo que la puso por encima incluso de Italia, que venía de ser campeona del mundo. Compartió grupo con Paraguay y Eslovaquia, con quienes igualó 1-1 y 0-0, respectivamente.
En la segunda jornada empató a un gol con los italianos, terminando en el tercer lugar al final de la fase con tres unidades, dos más que la Azzurra. Sudamericanos y eslovacos terminaron por encima de los de Oceanía, quienes decían adiós al certamen.
Antes de Sudáfrica, Nueva Zelanda únicamente había calificado a España 82, de donde se fue con tres derrotas ante Brasil, la Unión Soviética y Escocia. Y es que, si bien su nivel es muy alto para la confederación a la que pertenece, los pocos cupos que otorga la FIFA a la OFC no permiten que los "All Whites" participen de manera constante en la justa, pues anteriormente no contaban siquiera con un boleto directo al Mundial, sino que lo máximo a lo que aspiraban era a medio boleto para formar parte de la repesca intercontinental.
Un nuevo formato que terminó beneficiándolo
Tanto para Brasil 2014 como para Rusia 2018, los de Oceanía clasificaron a la repesca sin mayores problemas, pero no lograron avanzar a la justa final. En 2014 perdieron ante México con un global de 9-3, mientras que en 2018 fue Perú quien les cortó las alas al vencerlos 2-0 en el marcador global.
Los neozelandeses fueron uno de los mayores beneficiados con el cambio hecho por la FIFA al expandir los clasificados a la Copa del Mundo de 32 equipos a 48, pues con ello se otorgó un cupo directo a la justa mundialista, además de otro medio boleto para la repesca internacional.
Gracias a ello, los "All Whites" pudieron clasificarse de manera directa al terminar invictos en su grupo, para después golear 7-0 a Fiyi en semifinales y 3-0 a Nueva Caledonia en la gran final.
Ahora, Nueva Zelanda debutará en Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Irán como parte del Grupo G, donde comparte sector junto a Bélgica y Egipto, selecciones que empataron en su partido inaugural. Además, lo hará de la mano de uno de los nombres que más popularidad ha ganado en los últimos días: Tim Payne.
Gracias al creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como @elscarso, y al poder que tienen las plataformas digitales en la actualidad, el futbolista neozelandés se volvió una de las figuras más reconocidas de la Copa del Mundo.
El jugador del Wellington Phoenix contaba con 4,700 seguidores en su perfil de Instagram, por lo que dicho creador de contenido pidió a las masas hacer famoso a este hombre. El resultado fue una creciente popularidad de Payne, quien ahora, antes de empezar su andar por el Mundial, suma ya más de cinco millones de seguidores.
Los kiwis esperan sumar su primera victoria en la historia de las Copas del Mundo, una gesta que podría darse en un Mundial que ya le ha dado a selecciones como Canadá, Qatar o Cabo Verde sus primeras unidades.