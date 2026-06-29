Orden y agresividad: Javier Aguirre vs Sebastián Beccacece, el choque de dos estilos
Este martes 30 de junio, México y Ecuador disputarán su duelo de dieciseisavos de final en Norteamérica 2026. El encuentro no solo revive la rivalidad entre el norte y el sur del continente, sino que también significa un choque de estilos de juego y dos visiones diferentes desde de los banquillos. Por un lado, el orden táctico del estratega mexicano, Javier Aguirre; por el otro, la agresividad de Sebastián Beccacece al frente de los ecuatorianos.
Orden y solidez defensiva de México con Javier Aguirre
Durante esta Copa Mundial, el 4-3-3 se ha consolidado como la formación predilecta de la escuadra azteca, aunque por momentos puede mutar a un 4-2-3-1 según se vayan moviendo la dinámica del partido en turno.
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Con el "Vasco" al mando, la Selección Mexicana se ha caracterizado por la solidez defensiva. El estratega prefiere evitar riesgos innecesarios, aguantando y compactando las líneas en la zona baja para no dejar espacios que puedan ser atacados por los rivales. Su fórmula ya ha entregado resultados, pues en los tres partidos que lleva en el torneo no ha recibido ni un solo gol, colocándose junto a España como las dos únicas escuadras que todavía mantienen su portería invicta.
En cuanto al ataque, México opta por controlar el balón, con posesiones largas y buscando la combinación entre los mediocampistas como Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora, con extremos como Roberto Alvarado, Julián Quiñones y César "Chino" Huerta. Asimismo, aprovecha el golpeo de balón de las contenciones Erick Lira y Edson Álvarez, para lanzar trazos largos buscando que los delanteros jueguen de espaldas al arco, bajando balones al compañero que llega de atrás.
Sebastián Beccacece y un juego agresivo y vertical con Ecuador
El estratega argentino tomó las riendas del conjunto de la Mitad del Mundo en 2024. A lo largo de sus dos años al frente del selectivo ha plasmado un estilo de juego dinámico, capaz de utilizar dibujos tácticos como el 5-3-2, el 4-2-3-1 o el 4-4-2 de acuerdo al rival. Aun así, con cualquiera de ellos mantiene una propuesta agresiva, vertical y directa, tanto en ataque como en defensa.
A la ofensiva, Ecuador busca utilizar las bandas. Para ello, desde el centro de la cancha surge la figura de Moisés Caicedo como organizador. El mediocampista del Chelsea es quien se encarga de recuperar la posesión y dar pases a los espacios, explotando la velocidad de extremos como Nilson Angulo y John Yeboah. A su vez, ellos son quienes toman la decisión de encarar o mandar el centro para Gonzalo Plata y Enner Valencia, los delanteros del conjunto sudamericano.
A nivel defensivo, Ecuador se ha convertido en un equipo asfixiante. Suele presionar a sus rivales desde la primera línea con la intención de recuperar la pelota lo antes posible en el campo rival. En cuanto a la zona baja, el entrenador alterna entre la línea de cinco con dos carrileros o una línea de cuatro con el apoyo de sus contenciones.
Ambas posturas le han dado resultados a Beccacece. Ejemplo de ello fue que el equipo terminó la eliminatoria de Conmebol como la mejor defensiva con solo 5 goles en contra en 18 juegos. Además, desde que el argentino asumió el banquillo, registra 14 porterías en cero en 23 compromisos, habiendo recibido apenas 9 anotaciones en total.