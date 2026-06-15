Países Bajos empata récord de 13 partidos consecutivos sin perder en la Copa del Mundo
Dicen que de los errores se aprende, y parece que es algo de lo que Países Bajos ha tomado nota, sumando ya, tras su último empate 2-2 ante Japón, 13 partidos consecutivos en la Copa del Mundo sin conocer la derrota, un récord que no se igualaba desde 1966, cuando lo consiguió Brasil. Para hablar sobre su última caída en el certamen habría que remontarse hasta la final de Sudáfrica 2010 ante España.
Han pasado ya 16 años, cuatro ediciones de la justa mundialista, fases de grupos, octavos, cuartos y semifinales desde aquella noche en Johannesburgo, cuando la entonces conocida como Holanda caía por la mínima ante España en la gran final de 2010. Desde ese momento, la Naranja Mecánica no ha vuelto a perder un encuentro en la justa.
Cabe aclarar que sí ha sido eliminada del torneo en dos distintas oportunidades, pero ambas derrotas se dieron en la tanda de penales, por lo que, en cuanto a la estadística oficial se refiere, esas dos ocasiones se registran como empates tras los 90 minutos.
Los últimos dos Mundiales jugados por Países Bajos
La racha inició en Brasil 2014, donde los neerlandeses tomaron venganza de la final de 2010 y golearon a España en su debut por 5-1; otras dos victorias ante Australia (3-2) y Chile (2-0) los pusieron como líderes de su grupo y en camino a los octavos de final. En dicha instancia derrotaron a México con aquel polémico penal sobre Arjen Robben y, en cuartos de final, empataron sin goles con Costa Rica, pero avanzaron tras imponerse en penales.
En las semifinales volvieron a igualar sin anotaciones, en este caso contra Argentina, pero la suerte no les sonreiría y la Naranja Mecánica caería en la tanda de penales. En el partido por el tercer lugar vencieron a Brasil 3-0 para despedirse de manera decorosa del certamen.
Para Rusia 2018 no estuvieron presentes, pero regresaron en Qatar 2022 con la intención de seguir cosechando triunfos en busca de su primer campeonato mundial. Con siete partidos sin derrota llegaron al juego inaugural ante Senegal, al que vencieron 2-0; el siguiente compromiso fue ante Ecuador, con el que igualaron 1-1, y cerraron ante el anfitrión con un triunfo de 2-0.
En fase eliminatoria, derrotaron a Estados Unidos 3-1 y avanzaron a los cuartos de final, donde se toparon de nueva cuenta con Argentina. Otra vez el partido terminó empatado, esta vez 2-2, y sería en los penales donde la Albiceleste avanzaría a la semifinal.
Ahora, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, suman un partido más a la estadística con el empate 2-2 contra la selección de Japón, cosechando ya 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una motivación extra que podría poner a los dirigidos por Ronald Koeman más cerca de conquistar su primera Copa del Mundo.