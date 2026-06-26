Países Bajos ilusiona a Monterrey, aunque su historia con México es agridulce
La presencia de Países Bajos en Monterrey para disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 ha despertado una enorme expectativa entre la afición regiomontana. Considerada una de las selecciones históricas y de mayor prestigio del futbol internacional, la escuadra neerlandesa se enfrentará a Marruecos en el Estadio Monterrey, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera ronda de eliminación directa.
El entusiasmo por recibir a una selección de élite ha sido evidente desde que quedó definido el cruce. Incluso el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha manifestado públicamente su satisfacción por que sea Países Bajos el equipo que visite la ciudad, al considerar que se trata de una potencia mundial que aportará un espectáculo de primer nivel para la afición local y para los miles de visitantes que llegarán a Monterrey.
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Sin embargo, más allá del atractivo que representa ver en acción a una de las selecciones más importantes del planeta, para el aficionado mexicano la historia con los neerlandeses despierta sentimientos encontrados. Futbolísticamente, la relación entre México y Países Bajos ha sido agridulce, con partidos que permanecen muy vivos en la memoria colectiva.
El recuerdo más doloroso sigue siendo el de los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. Aquella tarde, México ganaba 1-0 y acariciaba el ansiado quinto partido, pero un gol de Wesley Sneijder y un polémico penal señalado sobre Arjen Robben, convertido por Klaas-Jan Huntelaar, consumaron la remontada neerlandesa. La decisión arbitral dio origen a una de las frases más famosas en la historia reciente del futbol mexicano: "No era penal", expresión que más de una década después sigue siendo sinónimo de aquella eliminación.
En contraste, uno de los momentos más memorables para el Tricolor frente a Países Bajos ocurrió en el Mundial de Francia 1998. México perdía 2-0 en la fase de grupos, pero reaccionó con goles de Ricardo Peláez y Luis Hernández, quien empató en el minuto 90 para firmar un 2-2 que aseguró el pase de la Selección Mexicana a los octavos de final, en uno de los resultados más celebrados por la afición nacional en Copas del Mundo.
Aunque no se trata de una rivalidad frecuente, ambos países han construido un historial con encuentros de gran importancia, tanto en partidos amistosos como en competencias oficiales.
Historial de enfrentamientos entre México y Países Bajos
Brasil 2014 | Octavos de final: Holanda 2-1 México
El capítulo más polémico de esta historia. México se adelantó con un gol de Giovani dos Santos y estuvo muy cerca de avanzar al llamado quinto partido. Sin embargo, Wesley Sneijder empató al minuto 88 y, ya en tiempo agregado, un penal convertido por Klaas-Jan Huntelaar consumó la remontada neerlandesa. La infracción marcada sobre Arjen Robben desató una enorme controversia y dio origen a la frase "No era penal", uno de los episodios más recordados en la historia de la Selección Mexicana.
Francia 1998 | Fase de grupos: Holanda 2-2 México
Uno de los encuentros más recordados en la historia del Tricolor. Holanda tomó ventaja de dos goles, pero México reaccionó con anotaciones de Ricardo Peláez y Luis Hernández, quien marcó el empate al minuto 90. El 2-2 significó un enorme resultado para la selección mexicana, ya que le aseguró el pase a los octavos de final como segundo lugar del grupo.
Otros juegos
2014 | Amistoso: Holanda 2-3 México
Apenas unos meses después de la eliminación mundialista, el Tricolor encontró una pequeña revancha deportiva al vencer 3-2 a Países Bajos en Ámsterdam. Carlos Vela marcó un doblete y Javier Hernández completó la victoria mexicana en territorio neerlandés.
2010 | Amistoso: Holanda 2-1 México
Como parte de la preparación rumbo al Mundial de Sudáfrica, México y Holanda se enfrentaron en Friburgo, Alemania. El equipo europeo volvió a imponerse por 2-1 en un duelo que sirvió para afinar detalles antes del inicio de la justa mundialista.
2006 | Amistoso: Holanda 2-1 México
En Eindhoven, ambas selecciones disputaron un partido amistoso en el que el conjunto neerlandés se impuso por 2-1. Fue un encuentro equilibrado, aunque los europeos hicieron valer su contundencia para quedarse con la victoria.
1998 | Amistoso: Holanda 3-2 México
Poco antes de la Copa del Mundo de Francia, ambas selecciones se enfrentaron en un partido de preparación disputado en Rotterdam. El encuentro terminó con victoria 3-2 para Holanda, en un duelo intenso que sirvió como antesala del choque que volverían a protagonizar semanas después en la fase de grupos del Mundial.
1960 | Amistoso: México 3-1 Holanda
El primer enfrentamiento entre ambas selecciones se disputó en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. El Tricolor aprovechó la localía para imponerse por 3-1, consiguiendo la primera victoria en el historial entre ambos países.
1961 | Amistoso: Holanda 1-2 México
Apenas un año después, México volvió a derrotar a Holanda, ahora en Ámsterdam. El triunfo por 2-1 representó una importante victoria como visitante para el conjunto mexicano, que confirmó el dominio de los primeros enfrentamientos entre ambas selecciones.
Así, mientras Monterrey se prepara para recibir a una de las selecciones más prestigiosas del futbol mundial en su enfrentamiento ante Marruecos, buena parte de la afición mexicana volverá inevitablemente a recordar los episodios que marcaron la historia entre el Tricolor y los neerlandeses, una relación futbolística que ha dejado alegrías, frustraciones y algunos de los partidos más memorables en la historia reciente de las Copas del Mundo.