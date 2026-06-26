Países Bajos vence a Túnez y enfrentará a Marruecos en Monterrey
Países Bajos cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria de 3-1 sobre Túnez, resultado que le aseguró el liderato del Grupo F y un boleto a los dieciseisavos de final. Ahora, la Naranja Mecánica pondrá rumbo a Monterrey, donde el próximo lunes 29 de junio se medirá a Marruecos en uno de los duelos más atractivos de la segunda ronda, con un lugar entre los 16 mejores del torneo en juego.
En la última fecha del Grupo F y con la silbante mexicana Katia Itzel García, Países Bajos enfrentaba a Túnez con la mente puesta en mantener el primer lugar del grupo por delante de Japón, mientras que los africanos llegaban al choque ya eliminados y sin posibilidades de acceder a la siguiente ronda, ni siquiera como tercer lugar.
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Es por eso que la Naranja Mecánica empezó fuerte el partido desde el silbatazo inicial, abriendo el marcador apenas al minuto 3 con un gol en propia puerta de Ellyes Skhiri.
Este fue el autogol número 12 en lo que va de la Copa del Mundo, alcanzando la marca histórica que se registró en Rusia 2018, y reafirmó a Países Bajos como primero del grupo.
Apenas cuatro minutos después llegaría el segundo del partido por conducto de Brian Brobbey al minuto 7, que sumaba su tercer gol en lo que va de la Copa del Mundo y tranquilizaba a los europeos de cara a mantener el liderato. La primera mitad terminaría sin más emociones, pero eso no duraría mucho tiempo.
UN SEGUNDO TIEMPO CON PREOCUPACIONES
Y es que apenas inició la segunda mitad, Túnez descontó al minuto 54 con un cabezazo de Hazem Mastouri, marcando el segundo gol de su selección en el torneo. Las cosas se complicaban para los neerlandeses, sobre todo porque en el otro juego, entre Japón y Suecia, los nipones se ponían por encima en el marcador, pero las preocupaciones duraron pocos minutos.
En un tiro de esquina a favor de la Naranja Mecánica se apagaría el pequeño fuego que generó Túnez. Jan Paul van Hecke marcaba al minuto 62 para volver a poner dos de distancia en el marcador, mientras Suecia empataba su juego ante Japón y volvía a dejar las cosas como al principio de la jornada.
El marcador no se movió más después del gol de Hecke, dejando un 3-1 en la pizarra que confirmaba el liderato de Países Bajos, que ahora tendrá que viajar a Monterrey para su duelo de dieciseisavos de final ante el segundo del Grupo C.
EL FUTURO DE PAÍSES BAJOS PASA POR MÉXICO
El estadio Monterrey estará albergando uno de los partidos más atractivos de la segunda ronda, con Países Bajos enfrentando a Marruecos, un choque entre dos de los equipos favoritos para llegar a instancias importantes dentro del torneo, incluso con oportunidad de quedarse con la copa. Los africanos terminaron como segundos de su sector detrás de Brasil.
El juego se estará llevando a cabo el próximo lunes 29 de junio a las 19:00 horas del centro de México. Este será el último partido que estará albergando el Estadio Monterrey después de haber sido sede de otros encuentros como Suecia vs. Túnez, Japón vs. Túnez y Corea del Sur vs. Sudáfrica.