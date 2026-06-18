Panamá suma cuatro derrotas consecutivas en Mundiales tras su más reciente descalabro
Cuando parecía que la selección de Panamá sumaría su primera alegría en una Copa del Mundo, apareció el gol tardío de Ghana para darle el triunfo a los africanos y arrebatarle así las primeras unidades al combinado canalero en la justa. Con ello, Panamá suma cuatro derrotas consecutivas tras haber disputado dos Copas del Mundo.
La primera participación de Panamá en un Mundial fue en Rusia 2018, donde se marchó sin haber ganado un partido. Ahora, ocho años después, se presentaba con más experiencia en el certamen con la intención de cosechar sus primeros puntos y soñar con avanzar a la siguiente fase, pero ese objetivo duró poco para los centroamericanos.
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En Rusia 2018 iniciaron su camino ante Bélgica, que los derrotó 3-0. Más adelante cayeron por goleada ante Inglaterra por 6-1, aunque lograron anotar el primer gol de su historia en el torneo gracias a Felipe Baloy. En la última jornada se despidieron con otra derrota, esta vez por 2-1 ante Túnez.
Las expectativas para encarar Estados Unidos, México y Canadá 2026 eran distintas, pero el resultado terminó siendo el mismo. El gol de último minuto de Caleb Yirenkyi le dio el triunfo a Ghana y añadió una mancha más al registro negativo de los canaleros. Ahora son cuatro partidos consecutivos en los que los panameños han sido derrotados.
Otras selecciones con rachas negativas
Esta marca, aunque dolorosa, no es ajena a la Concacaf, confederación a la que pertenece Panamá, pues antes otras tres selecciones de la zona ya habían alcanzado registros similares. La primera fue México, que llegó a encadenar nueve derrotas consecutivas, una racha que se extendió entre los Mundiales de Uruguay 1930 y Suecia 1958.
Otra selección centroamericana que alcanzó esos números fue El Salvador, que participó en México 1970 y España 1982, donde acumuló seis derrotas consecutivas. La más reciente fue Canadá, que tras disputar México 1986 regresó a una Copa del Mundo en Qatar 2022; en ambas participaciones perdió todos sus encuentros, por lo que también acumuló seis descalabros seguidos.
A Panamá aún le restan dos partidos de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026, frente a Croacia e Inglaterra, con la esperanza de cortar la mala racha y evitar igualar los números de otras selecciones de Concacaf. En caso de perder sus dos compromisos restantes, alcanzará a Canadá y El Salvador como selecciones que disputaron dos Mundiales sin sumar un solo punto.