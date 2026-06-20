Panorama de la tercera fecha del Mundial 2026: clasificados, eliminados y escenarios por grupo
Se acerca la última etapa de la fase de grupos del Mundial 2026 y, después de dos partidos, muchos sectores comienzan a definirse. Hay un par de selecciones que ya aseguraron su pase a la siguiente ronda y hay otras que están eliminadas de la justa, sin posibilidad siquiera de aspirar a uno de los mejores terceros lugares.
GRUPO A
En el Grupo A, México no solo ha firmado su presencia en la ronda de 16avos, sino que lo hará como primer lugar de su sector al sumar 6 unidades, pues gracias al nuevo criterio de desempate por enfrentamiento directo, ya nadie mueve de la cima al conjunto anfitrión.
Por el segundo lugar estarán peleando Corea del Sur (3 pts), Chequia (1 pt) y Sudáfrica (1 pt), todos con posibilidades tanto de avanzar como segundos de grupo o de aspirar a uno de los mejores terceros; Chequia enfrentará a México y los coreanos se medirán a los sudafricanos en la última jornada.
Los coreanos con un empate están dentro, mientras que los checos necesitan ganar su juego y que Sudáfrica gane el suyo pero no por más de dos goles que ellos. Los africanos necesitan vencer y que Chequia pierda.
GRUPO B
Canadá está en la cima de su sector gracias a la diferencia de goles, empatado con 4 puntos con Suiza, mientras que Bosnia y Herzegovina y Qatar igualan en el fondo con una unidad. Los líderes de este grupo están prácticamente dentro de la siguiente ronda, peleando entre ellos por el primer lugar. Con un empate, los norteamericanos asegurarían la primera posición, mientras que los suizos deberán optar por la victoria.
Bosnia y Qatar van por el milagro para aspirar al segundo lugar; los europeos necesitan vencer por goleada y que Canadá caiga derrotado ante Suiza por un número importante de anotaciones, mientras que los asiáticos también deben ganar por un gran número de diferencia y que los suizos pierdan.
GRUPO C
Lo único seguro en el tercer grupo es la eliminación de Haití, que tras perder sus dos primeros encuentros no tiene opción ya de siquiera aspirar a uno de los mejores terceros lugares. Fuera de ellos cualquier puede acceder tanto como primero como segundo del grupo. Brasil y Marruecos están empatados con 4 unidades en la cima, mientras que Escocia se encuentra por detrás de ellos con 3 puntos.
Marruecos necesita vencer a Haití y que los brasileños no ganen su partido ante Escocia para que los africanos se hagan con la primera plaza; por otro lado, la verdeamarela necesita ganar y que los marroquís no pasen del empate para quedarse con el primer puesto. Los escoceses por su parte tendrán que derrotar a Brasil para quedar entre los dos primeros, pero si quiere aspirar al liderato del sector entonces también tiene que esperar que Marruecos no gane su juego.
GRUPO D
Este grupo tiene la particularidad de que una de sus selecciones ya está calificada a la siguiente ronda, mientras que otra está oficialmente eliminada. Estados Unidos (6 pts) vive una situación similar a México, pues ya nadie los mueve del primer lugar del grupo, y Turquía se ha despedido de manera oficial de la justa al tener 0 unidades.
Todo está en el enfrentamiento directo que tendrán Australia y Paraguay para conocer al que ocupará la segunda plaza; ambas selecciones están empatadas con 3 unidades, pero los representantes de la AFC están por encima de los sudamericanos por diferencia de goles, por lo que con un empate los “Socceroos” avanzarían como segundos.