Paraguay da su lista de jugadores para el Mundial 2026 con Enciso y Almirón a la cabeza
Con Julio Enciso como bandera y sin grandes sorpresas, Paraguay divulgó este lunes la lista oficial de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, donde la Albirroja regresará a la máxima cita del futbol tras una ausencia de 16 años.
La selección paraguaya contará además con la presencia del mediocampista del Brighton, Diego Gómez, defensores de jerarquía como Omar Alderete o Gustavo Gómez y jugadores desequilibrantes como Miguel Almirón o el propio "Joya" Enciso.
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El delantero de 22 años acaba de consagrarse como máximo goleador de la Copa de Francia, con seis goles, al frente del ataque del Estrasburgo.
Junto con Almirón, su dupla tradicional en el ataque de la Albirroja, llegó a concretar tantos clave en el cuadro que dirige el argentino Gustavo Alfaro para llegar a la clasificación.
Si bien quedó ubicado en sexto lugar, la última posición que daba pase directo al Mundial, el once guaraní tuvo en su haber victorias sobre los dos grandes, Argentina y Brasil, en el clasificatorio sudamericano.
Homenaje a la tradición
El tradicional poder de fuego aéreo de la Albirroja, en tanto, estará en la cabeza de delanteros como Gabriel Ávalos.
La novedad del plantel es la inclusión del juvenil Alexandro Maidana, lateral izquierdo de 20 años que milita en Talleres de Córdoba, en Argentina.
Su ingreso se debe a la lesión que experimentó el volante Mathías Villasanti, perteneciente al Gremio de Brasil.
Sin embargo, el último en unirse a la selección fue el atacante Isidro Pitta, delantero del Red Bull Bragantino de Brasil.
La Albirroja debutará el 12 de junio ante el anfitrión Estados Unidos, en un Grupo D que completan Turquía y Australia.
El anuncio de la convocatoria fue difundido a través de un video acompañado por la voz de Alfaro y una polca paraguaya de fondo, con una mención al tradicional poncho de 60 listas tejido con los colores blanco y rojo, a rayas verticales, de la camiseta nacional.
"Hoy rendimos homenaje a nuestras raíces y a quienes mantienen viva esta tradición que representa a Paraguay ante el mundo", recitó el DT.
"Cada hilo de este poncho lleva la ilusión de todo un país", precisó Alfaro al terminar de citar los nombres de su lista.
Lista de Paraguay para el Mundial 2026
Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño, PAR), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro, ARG), Gastón Olveira (Olimpia, PAR).
Defensas: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño, PAR), Juan José Cáceres (Dinamo-Moscú, RUS), Gustavo Gómez (Palmeiras BRA), Omar Alderete (Sunderland, ING), Fabián Balbuena (Gremio, BRA), José Canale (Lanús, ARG), Junior Alonso (Atlético Mineiro, BRA), Alexandro Maidana (Talleres, ARG).
Mediocampistas: Diego Gómez (Brighton, ING), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, CAN), Damián Bobadilla (Sao Paulo, BRA), Matías Galarza (Atlanta United, EEUU), Braian Ojeda (Orlando City, EEUU), Mauricio Magalhaes (Palmeiras BRA), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain, EAU).
Delanteros: Gustavo Caballero (Portsmouth, ING) Miguel Almirón (Atlanta United, EEUU), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo, FRA), Ramón Sosa (Palmeiras, BRA), Antonio Sanabria (Cremonese, ITA), Alex Arce (Independiente Rivadavia, ARG), Gabriel Ávalos (Independiente, ARG), Isidro Pitta (Bragantino, BRA). AFP