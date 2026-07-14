A un pase de ‘O Rei’; el récord de Pelé que Michael Olise puede romper en este Mundial
Michael Olise se ha consolidado como una de las figuras en el ataque de Francia esta Copa del Mundo. Pero no solo eso, ya que ahora acecha el récord histórico de pases de gol de Pelé, el cual lleva vigente desde hace más de medio siglo.
El jugador galo ha conformado el tridente ofensivo más letal de esta Copa del Mundo junto a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Pero Olise no ha destacado tanto por sus goles, sino por su labor colectiva, registrando 5 asistencias en lo que va de Norteamérica 2026.
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Lo anterior lo pone a un solo pase de gol de empatar la mejor marca jamás realizada por un futbolista en una sola edición. Dicho registro le pertenece a Pelé, quien concretó 6 asistencias en México 1970.
Jugadores con más asistencias en una sola Copa Mundial
- 6 – Pelé (Brasil) | México 1970
- 5 – Michael Olise (Francia) | Norteamérica 2026
- 5 – Diego Maradona (Argentina) | México 1986
- 5 – Robert Gadocha (Polonia) | Alemania 1974
- 5 – Pierre Littbarski (Alemania) | España 1982
- 5 – Thomas Häßler (Alemania) | Estados Unidos 1994
Dos juegos más para romper el récord
Olise tendrá dos oportunidades más para seguir acrecentando su estadística. Primero, este martes 14 de julio a las 13:00 horas, cuando dispute junto a Francia la semifinal ante España.
Posteriormente, en caso de ganar, podrá buscar la hazaña en la gran final de la Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio. Y en caso de perder la semifinal, todavía tendrá el juego por el tercer lugar, mismo que se celebrará el sábado 18 de julio.