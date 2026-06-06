Mexicano Fernando Hernández, árbitro del amistoso Perú vs España en Puebla
El árbitro mexicano Fernando Hernández Gómez fue designado para dirigir el partido amistoso que disputarán las selecciones de Perú y España este lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.
La designación fue confirmada por la Real Federación Española de Futbol (RFEF), que también dio a conocer al resto del equipo arbitral que acompañará al silbante central durante el compromiso entre sudamericanos y europeos.
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Fernando Hernández contará en las bandas con Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Enrique Isaac Bustos Díaz. Por su parte, Jorge Abraham Camacho Peregrina fungirá como cuarto árbitro del encuentro.
¿Contra quién juega España en el Mundial?
El partido servirá como una prueba importante para la Selección de España, que ya tiene la mira puesta en la Copa Mundial 2026. El conjunto español formará parte del Grupo H, donde enfrentará a Cabo Verde el 15 de junio, a Arabia Saudita el 21 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Uruguay el 26 de junio.
¿Quién es Fernando Hernández?
El camino de Fernando Hernández comenzó hace más de 20 años. Tras pasar por distintas categorías del futbol nacional, debutó como árbitro profesional en 2008. Antes de llegar a la élite, dirigió partidos en la Liga TDP, la Liga Premier y el entonces Ascenso MX, acumulando experiencia en algunos de los escenarios más exigentes del futbol mexicano.
La oportunidad de presentarse en la Liga MX llegó en 2015, cuando fue designado para el encuentro entre Dorados de Sinaloa y Jaguares de Chiapas. En 2018 recibió su gafete FIFA y desde entonces se ha mantenido como un árbitro habitual en el máximo circuito.
¿Cuánto cuestan los boletos para el Perú vs España?
Los aficionados que deseen asistir al partido amistoso entre Perú y España en el Estadio Cuauhtémoc podrán encontrar boletos en diferentes zonas del inmueble y con distintos rangos de precio, ahora con 30% de descuento.
Las entradas más caras son en la Platea Poniente y valen 3,717 pesos, los más ‘económicos’ en la rampa oriente y poniente con un valor de 2,314 pesos.