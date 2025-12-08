España, Inglaterra y Brasil lideran las apuestas rumbo al Mundial 2026
El sorteo del Mundial 2026 no solo definió los 12 grupos que darán forma al torneo más grande de la historia. También encendió un nuevo paisaje emocional: un continente partido entre la esperanza desbordada y la fría realidad numérica. Las apuestas ya dictan sentencia y revelan un escenario en el que Estados Unidos y México emergen como anfitriones con aura de contendientes, mientras Canadá carga la etiqueta del soñador improbable.
En la carrera por alzar la Copa del Mundo 2026, el tablero de favoritos se asemeja a un lienzo en el que la historia, la gloria y la esperanza se entrelazan. España se presenta como la favorita más sólida, respaldada por su estilo depurado, su equilibrio y la madurez de su generación. Tras ellos, Inglaterra emerge con hambre de revancha, decidida a romper décadas de finales esquivos, mientras gigantes históricos como Francia, Brasil y Argentina se preparan para desplegar su poderío y recordarle al mundo que la historia pesa y que los colosos rara vez se equivocan.
Un escalón más atrás, pero con la ambición intacta, Portugal y Alemania se perfilan como candidatos peligrosos, capaces de encender cualquier grupo y transformar partidos aparentemente tranquilos en épicas batallas. Mientras tanto, selecciones emergentes, jóvenes y audaces, como Países Bajos, Noruega y Bélgica, acechan en las sombras, listas para desafiar pronósticos y escribir capítulos inesperados en esta narrativa global donde nada está escrito de antemano.
El Mundial 2026, más que un torneo, será un escenario de historias cruzadas: héroes que buscan su legado, gigantes que defienden su trono, y outsiders que sueñan con la gloria. Cada gol, cada parada, cada pase será un verso en esta épica de 48 selecciones que harán vibrar al mundo entero.
La historia en Norteamérica
El sorteo encendió pasiones y certezas. Estados Unidos y México no solo son anfitriones: son líderes naturales de sus grupos, alimentados por el impulso emocional de jugar en casa y por un inesperado respaldo financiero del mercado.
Y sin embargo, al norte del continente, el panorama es otro. Canadá aparece como un profundo underdog en el Grupo B. No solo detrás de la siempre sólida Suiza, sino incluso del ganador del UEFA Path A, un equipo aún por definirse entre Gales, Bosnia, Italia o Irlanda del Norte. Es el contraste más dramático del sorteo: mientras dos naciones se visten de candidatos, la tercera carga la bandera de la improbabilidad, una que suele enamorar a los románticos del futbol.
Las apuestas no mienten: el llamado “Host Bump” está en marcha. Las casas de apuestas recortaron abruptamente las probabilidades de Estados Unidos y México para ganar La Copa del Mundo, un salto que no suele regalarse a la ligera. Es la confirmación de que el público y los analistas comienzan a creer en algo más que apoyo local: creen en proyecto, en madurez, en identidad.
Ambos equipos, según los pronósticos, serán los rivales a vencer en el Grupo A y el Grupo D. La expectativa, por primera vez en décadas, es más grande que la duda.
Los favoritos del Mundial
En la carrera por alzar la Copa del Mundo 2026, España se perfila como la favorita más clara con una cuota de +450, seguida de cerca por Inglaterra (+550) y gigantes históricos como Francia, Brasil y Argentina, todos empatados en +800, recordando que la lucha por el título estará marcada por la paridad entre colosos. Más atrás, pero aún con posibilidades que despiertan ilusión, Portugal (+1100) y Alemania (+1200) intentarán imponerse, mientras que selecciones emergentes como Países Bajos (+2000), Noruega (+2500) y Bélgica (+3000) podrían dar la sorpresa y reescribir la narrativa del torneo, demostrando que en el fútbol nada está escrito de antemano.
Brasil volvió a ocupar su sitio natural: el de la certeza. Los sudamericanos son el favorito más dominante de todos los grupos. Con una línea aplastante de -650, implican una probabilidad del 86% de ganar el Grupo C. En un Mundial repleto de nuevas dinámicas y posibilidades, la Seleção es, de nuevo, la constante matemática que recuerda quién domina este deporte cuando no hay espacio para las sorpresas.
Mbappé vs. Haaland: la rivalidad que acecha al Grupo I
El Grupo I se perfila como un duelo de titanes modernos. Aunque Francia mantiene el favoritismo con -165, el mercado ha mostrado un respeto poco común hacia Noruega, instalada en +220, una de las cuotas más cortas jamás vistas para un equipo proveniente del Bombo 2.
Es más que una estadística: es la anticipación de la guerra silenciosa entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, un choque generacional que el mundo esperaba ver en Champions y ahora podría incendiar un Mundial.
Selección de grupos
Grupo A
- México +120
- UEFA Path D (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte) +150
- Corea del Sur +400
- Sudáfrica +1100
Grupo B
- UEFA Path A(Bosnia y Herzegovina/Italia/Irlanda del Norte/Gales) +100
- Suiza +140
- Canadá +525
- Catar +1750
Grupo C
- Brasil -650
- Marruecos +550
- Escocia +1000
- Haití +10000
Grupo D
- Estados Unidos +120
- UEFA Path C (Kosovo/Rumania/Eslovaquia/Turquía) +225
- Paraguay +350
- Australia +600
Grupo E
- Alemania -400
- Ecuador +400
- Costa de Marfil +700
- Curazao +10000
Grupo F
- Países Bajos -135
- Japón +350
- UEFA Path B Albania/Polonia/Suecia/Ucrania +400
- Túnez +700
Grupo G
- Bélgica -250
- Egipto +400
- Irán +500
- Nueva Zelanda +1750
Grupo H
- España -450
- Uruguay +350
- Arabia Saudí +1750
- Cabo Verde +4000
Grupo I
- Francia -850
- Noruega +260
- Senegal +600
- IC Path 2 Bolivia/Irak/Surinam +1300
Grupo J
- Argentina -250
- Austria +350
- Argelia +600
- Jordania +3000
Grupo K
- Portugal -250
- Colombia +250
- IC Path 1 RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia +1000
- Uzbekistán +4000
Grupo L
- Inglaterra -400
- Croacia +350
- Ghana +1100
- Panamá +4000
¿Quién será campeón?
Las probabilidades para ganar el torneo pintan un panorama distinto al de los grupos: aquí dominan España (+450) y Inglaterra (+550), seguidos por Francia, Brasil y Argentina —tres gigantes empatados en +800, una rareza estadística que refleja la paridad entre colosos.
- España +450
- Inglaterra +550
- Francia +800
- Brasil +800
- Argentina +800
- Portugal +1100
- Alemania +1200
- Países Bajos +2000
- Noruega +2500
- Bélgica +3000
La carrera por la Bota de Oro
- Kylian Mbappé +550
- Harry Kane +600
- Lionel Messi +1100
- Erling Haaland +1400
Un Mundial que ya palpita a meses del inicio, el 2026 ya tiene aroma de epopeya. Los anfitriones sueñan; las potencias amenazan; los mercados se mueven; los jugadores se preparan para batallas que definirán carreras. Las apuestas no deciden campeones. Pero sí cuentan historias. Y la historia del 2026, al menos por ahora, parece la de un continente dividido, un mundo expectante y un torneo que promete ser inolvidable.