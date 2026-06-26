Podría ser momento de que los Dodgers le den un reinicio a Dalton Rushing
Por todos sus momentos heroicos y cualidades casi sobrehumanas en el diamante, uno de los rasgos más impresionantes de Shohei Ohtani es su aparente capacidad sin esfuerzo para mantenerse calmado y sereno en prácticamente todo momento. Hay muy poco que altere a Ohtani, ya sea en la lomita o en el plato, y la naturaleza despreocupada con la que juega es parte de lo que lo hace tan especial de ver.
Dicho esto, el imperturbable Ohtani estaba claramente un poco molesto el miércoles durante su apertura contra los Twins, después de que él y el receptor Dalton Rushing se descoordinaran al inicio del juego. Hubo una evidente falta de comunicación entre Ohtani y Rushing en la segunda entrada, lo que derivó en un passed ball que permitió anotar a Tristan Gray de Minnesota.
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En el siguiente turno al bate, Ohtani hizo señas de que quería solicitar una revisión de una bola que sintió que rozó la parte baja de la zona de strike. Rushing, de forma bastante efusiva, dejó claro que no estaba de acuerdo. Al final, Ohtani consiguió su petición y la decisión del umpire de home plate Ryan Additon fue revertida. A pesar de ganar la revisión, Ohtani permitió un sencillo de dos carreras a Kreidler apenas dos lanzamientos después, mientras los Twins ampliaban su ventaja a 3–1.
Con Rushing y Ohtani fuera de sincronía, la superestrella japonesa optó por llamar sus propios lanzamientos durante el resto del juego, aparentemente insatisfecho con lo que Rushing estaba marcando detrás del plato. Los resultados mejoraron drásticamente a partir de ahí, ya que Ohtani ponchó a tres bateadores consecutivos en la parte baja de la tercera entrada y no permitió carreras por el resto de su salida.
Fue una noche complicada para Rushing, quien además se fue de 4-0 al bate, algo que él mismo reconoció después del juego.
“Lo bueno es que [Ohtani] es tan bueno que puede tomar el control del juego, pero es bastante vergonzoso”, admitió ante los reporteros.
Se pudo ver a Rushing en el dugout hablando con el primera base veterano Freddie Freeman, el manager Dave Roberts y el coach de pitcheo Mark Prior después del incidente, mientras aparentemente le daban palabras de apoyo y consejo.
“Siempre me respaldan. Una vez más, es vergonzoso que necesite ese apoyo. Soy un hombre adulto y es una píldora bastante difícil de tragar”, dijo Rushing sobre esa interacción.
Rushing asumió la responsabilidad por sus errores el miércoles, y aunque Roberts dijo a los reporteros que el joven receptor no debía preocuparse por perder su rol, quizá sea algo que merezca una consideración más profunda por parte de los Dodgers.
Rushing tuvo un inicio de temporada caliente con el bate, registrando un OPS de 1.271 en 15 juegos en marzo y abril. Sin embargo, en mayo registró un OPS de .385 en 16 juegos y no conectó ni un solo extra base. Ha pegado apenas un jonrón en sus últimos 39 juegos y ha sido ponchado 37 veces en ese lapso.
También ha estado en el centro de algunos momentos bastante tensos, incluyendo un deslizamiento ilegal en segunda base contra los Pirates, que resultó en una llamada automática de interferencia del corredor, así como un incidente en el que aparentemente hizo comentarios fuera de lugar sobre el receptor de los Cubs Miguel Amaya tras no poder sacarlo en segunda base.
A pesar de su sólido inicio de temporada, parece que Rushing podría necesitar un reinicio, tanto mental como físico, cuando Will Smith esté listo para regresar de la lista de lesionados. Smith es el receptor titular de los Dodgers, pero ha estado en la lista de lesionados desde principios de junio por una lesión en el cuello. Desafortunadamente, su recuperación tuvo un contratiempo y aún no ha reanudado actividades de béisbol. Cuando regrese a sus funciones detrás del plato, sin embargo, podría ser beneficioso para los Dodgers enviar temporalmente a Rushing a Triple A como una forma de ayudarlo a retomar el rumbo.
Rushing tiene apenas 25 años y solo ha jugado 100 partidos en las Grandes Ligas. Con Smith fuera, los Dodgers han dependido fuertemente de él como catcher, con Chuckie Robinson, quien rara vez juega, como el receptor suplente. Tendrán que seguir usando ese dúo por ahora, pero cuando Smith regrese, podría ser un momento oportuno para darle a Rushing algo de tiempo en las menores.
Hay mucha presión al ser receptor de algunos de los mejores brazos de MLB, particularmente Ohtani. Rushing, quien es un jugador muy emotivo, estaba claramente frustrado con su desempeño el miércoles por la noche. Una breve estancia en Oklahoma City podría ser exactamente lo que necesita para recuperar su confianza. Sería un movimiento temporal, sin duda, ya que Rushing sigue siendo una pieza valiosa del equipo. Pero ya es un hecho que los Dodgers estarán en la postemporada, y querrán que Rushing llegue con la mente clara y el bate encendido para la recta final mientras buscan un tercer título consecutivo de Serie Mundial. Permitirle algo de tiempo en Triple A, donde registró un OPS de .953 en 35 juegos la temporada pasada, podría ser exactamente lo que necesita.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/06/2026, traducido al español para SI México.