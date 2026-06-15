¿Por qué Gyökeres festeja con las manos en la cara? La celebración de un villano
Cada que mete gol, se tapa la mitad del rostro con las manos. El goleador de Suecia, Viktor Gyökeres, tiene una peculiar forma de celebrar sus anotaciones. Hoy te contamos qué significa este gesto.
Este domingo 14 de junio, el delantero de 28 años se estrenó como goleador de la Copa del Mundo al anotar, al minuto 59, el tercer tanto de la victoria sueca por 5-1 sobre Túnez.
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Pero, más allá de su olfato goleador, hubo otro detalle que llamó la atención. Tras el tanto, corrió frente a la cámara de televisión y, uniendo sus dedos, cubrió su boca simulando una máscara.
Un festejo que rinde homenaje a un villano
La razón de su celebración es que le gustan las películas de superhéroes, específicamente las de Batman. Sin embargo, lejos de identificarse con el protagonista, él prefiere a los villanos.
Por esta razón, su festejo busca rendir homenaje a Bane, enemigo del "Caballero de la Noche", quien porta una máscara que cubre su boca. Incluso fue el propio futbolista quien se encargó de confirmar esta versión cuando, a través de sus redes sociales, compartió la frase: "A nadie le importó hasta que me puse la máscara", una línea icónica de dicho personaje.
¿Qué lo llevó a festejar así?
En una entrevista, el delantero declaró que antes no tenía una celebración propia, como otros jugadores. Por esta razón, sus amigos le insistieron en que tenía que buscar una forma de darle un toque personal a sus goles, y fue ahí cuando surgió la idea.
"Antes de que lo entendiera, mis amigos siempre me decían que buscara mi propia celebración porque estaban muy hartos de que hiciera todo tipo de cosas cuando celebraba. Nos fuimos de vacaciones juntos (...) se nos ocurrió después de un tiempo y nos pareció que quedaba bien".
Al final, su manera de conmemorar sus anotaciones se volvió popular durante su etapa con el Sporting de Lisboa, donde en dos años se destapó con 97 tantos. Posteriormente llevó su celebración a Inglaterra con su actual club, el Arsenal, y ahora, finalmente, la pudo plasmar en una justa mundialista.