Suecia aplasta 5-1 a Túnez y Monterrey vuelve a ser Mundialista
Cuarenta años tuvieron que pasar para que Monterrey volviera a albergar un partido de la Copa del Mundo. Cuatro décadas después de aquella tarde de 1986 en la que México quedó eliminado ante Alemania en los cuartos de final en el Estadio Universitario, la ciudad regresó al escenario mundialista con la victoria de Suecia por 5-1 sobre Túnez en el Estadio Monterrey.
La espera terminó entre camisetas amarillas, rojas y verdes, donde miles de aficionados convirtieron el regreso mundialista de la capital neoleonesa en una auténtica fiesta.
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Sobre la cancha, Suecia se encargó de abrir su participación en el Mundial con autoridad. Apenas al minuto 7, Yasin Ayari abrió el marcador para los escandinavos y convirtió el primer gol de una Copa del Mundo en Monterrey desde México 86. Ayari anotó con un disparo luego de una salida precipitada del portero tunecino Chamakh. El balón le quedó al mediocampista sueco de ascendencia tunecina, quien sacó un disparo y marcó el primer tanto sueco.
El conjunto europeo mantuvo el control del encuentro y encontró recompensa nuevamente al minuto 30. Alexander Isak, una de las grandes figuras suecas, apareció para ampliar la ventaja. En un contragolpe, Isak tomó el balón por el sector derecho y recortó hacia el centro para quitarse a Taibi y sacar un disparo de derecha que mandó el balón al fondo de la portería ante la floja reacción del portero Chamakh, quien pudo hacer más.
Sin embargo, Túnez se negó a desaparecer antes del descanso. Cuando el primer tiempo agonizaba, al minuto 43, Omar Rekik encontró el descuento y devolvió la esperanza a los africanos. Hannibal Mejbri envió un centro medido para que Rekik conectara de cabeza y batiera al portero Kristoffer Nordfeldt.
En la segunda parte, cuando Túnez ponía todo el empeño en empatar, un error del defensa Ellyes Skhiri sepultó las posibilidades de los africanos, pues al intentar salir, Alexander Isak le robó el balón y se lo cedió a Viktor Gyökeres, quien disparó cruzado dentro del área para marcar el tercer tanto.
Todavía hubo tiempo para una última estocada sueca. Al 84’, Mattias Svanberg apareció dentro del área para empujar el balón a las redes y decretar el 4-1. El asistente levantó la bandera por un aparente fuera de lugar y el festejo quedó en suspenso, pero tras la revisión del VAR, el árbitro validó la anotación.
El cierre fue completamente sueco. Al minuto 90+6, Yasin Ayari apareció nuevamente para firmar su doblete de la noche. El mediocampista aprovechó una desatención de la defensa tunecina en los últimos instantes del encuentro y definió con serenidad para colocar el 5-1 definitivo, una goleada que coronó el regreso de Monterrey a la Copa del Mundo después de cuatro décadas de espera.
Suecia es líder del Grupo F, con 3 puntos, seguido de Japón y Túnez, con un punto cada uno tras su empate, y al fondo Túnez, sin unidades.