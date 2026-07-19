¿Por qué no expulsaron a Marc Cucurella? El VAR revisó la polémica acción del español en la Final del Mundial 2026
Antes de finalizar el tiempo regular en la final entre España y Argentina, Enzo Fernández se fue expulsado después de recibir la segunda tarjeta amarilla a los 90+3 minutos, pero no fue la única tarjeta que pudo haber sido mostrada durante esa acción.
Mientras Pau Cubarsí era asistido por el cuerpo médico de España tras la entrada de Enzo, Marc Cucurella se acercó a Lionel Messi para dialogar, pero, mientras lo hacía, se cubrió la boca con la mano derecha, algo que llamó la atención del argentino.
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Al percatarse, Messi rápidamente llamó a los colegiados para señalar que el defensor español se había tapado la boca mientras le hablaba, algo que, bajo las nuevas reglas de la FIFA, amerita una expulsión directa. Enzo Fernández y el propio Messi comenzaron a indicarle al árbitro el gesto que había realizado Cucurella.
Aunque no se hizo una revisión directa en el VAR, parecería que sí se tomó en cuenta el gesto del español, pues la decisión de la tarjeta roja a Enzo Fernández tardó algunos minutos en concretarse.
Después de algunos minutos, se llegó a la conclusión de que no había infracción por parte de Cucurella y se concretó la expulsión del argentino.
LA LEY PRESTIANNI
Durante la Copa del Mundo se instauró la llamada Ley Prestianni, en la que un jugador es expulsado de manera directa si se cubre la boca para dirigirse a un rival, pues se considera una agresión verbal al contrario.
En Norteamérica 2026 van dos expulsados con esta nueva regla. El primero fue Miguel Almirón, de Paraguay, en el encuentro de fase de grupos ante Turquía; el segundo fue el ecuatoriano Piero Hincapié, en el partido de dieciseisavos de final ante México, quien se cubrió la boca al dirigirse a Santiago Giménez.
La creación de esta regla tiene su origen en la UEFA Champions League, en un partido entre Real Madrid y Benfica de la temporada pasada, cuando el argentino Gianluca Prestianni se tapó la boca para dirigirse al brasileño Vinícius Jr., quien acusó haber recibido insultos racistas.
La intención de sancionar estos gestos es la de “erradicar y visibilizar los comportamientos discriminatorios, racistas u homofóbicos que los futbolistas intentan ocultar ante las cámaras y los árbitros”, según explica el reglamento de la FIFA.