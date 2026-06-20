¿Por qué Tim Payne fichó por el Olimpia de Paraguay?
Hace unos días se oficializó la contratación de Tim Payne con el Olimpia de Paraguay, una decisión que el propio futbolista ha dicho no ha sido nada sencilla, pero que al final lo ayudará a sentirse más "cercano a casa”.
El defensor nacido en Nueva Zelanda compartió una publicación en sus redes sociales donde expresaba su emoción por defender los colores de uno de los equipos más ganadores de Paraguay y del continente americano, así como los motivos que lo llevaron a estampar su firma con el cuadro conquistador de tres Copas Libertadores.
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“Olimpia es un club enorme con una historia gigantesca. 48 títulos de Liga y 3 Copas Libertadores… este es un verdadero paso adelante No puedo esperar a ponerme esa camiseta y darlo todo”, escribió Payne a través de su cuenta oficial en X.
Además, agregó que parte importante de esta decisión para mudarse al otro lado del mundo vino de parte de su esposa, la cual cuenta con raíces centroamericanas por parte de su madre, priorizando a su familia para realizar este movimiento.
“Este cambio a Olimpia no fue una decisión fácil, pero se siente correcto. Mi esposa es de Costa Rica y nuestro hijo habla español… es como volver a casa de alguna manera”, sentenció el futbolista neozelandés que ya disputó sus primeros minutos en la Copa del Mundo 2026 en el empate entre su selección y e Irán, en donde repartieron unidades con el 2-2.
EL NEOZELANDÉS LLEGA A UN CUADRO ACOSTUMBRADO A GANAR
Olimpia es el equipo más ganador en el futbol de Paraguay, contando con 48 ligas locales, así como una copa y supercopa de su país; en el ámbito internacional, “la O” ha conquistado casi una decena de títulos, repartidos entre una Supercopa Sudamericana, una Interamericana, dos Recopas, una Intercontinental y tres Copas Libertadores.
Mientras que el cuadro paraguayo viene de ganar el torneo Apertura 2026 en su Liga, no ha trascendido en los últimos años en Copa Libertadores, siendo su mejor desempeño en años recientes cuando alcanzó los cuartos de final en la edición del 2023.
Aunque no se habló sobre una cifra específica, el valor de mercado del neozelandés es de 350 mil euros, por lo que el equipo guaraní no desembolsó mucho para hacerse con los servicios del defensor, que viene de disputar 867 minutos durante 14 partidos (12 de ellos como titular) de la temporada 25-26 en la liga de Nueva Zelanda, donde dio 5 asistencias.
“Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, Tim!”, escribió Olimpia en redes sociales, añadiendo que tenían “experiencia mundialista para vestir la camiseta del Rey de Copas”, durante las publicaciones con las que dieron la bienvenida al futbolista sensación de esta Copa del Mundo.