Presidente de CONCACAF elogia designación de árbitros de su confederación para las semifinales
La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 continúa haciendo historia partido a partido, ahora en el ámbito del arbitraje, pues por primera vez fuera de las potencias que son UEFA y Conmebol, dos colegiados de la misma confederación estarán arbitrando las semifinales.
El salvadoreño Iván Barton y el estadounidense Ismail Elfath, representantes de Concacaf estarán impartiendo justicia en los juegos entre Francia-España y Argentina-Inglaterra respectivamente, un hito del que la federación del Norte, Centroamérica y el Caribe no pasa por alto, así lo ha dicho su presidente Victor Montagliani.
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“La designación de árbitros de Concacaf para ambas semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un momento histórico y una fuente de inmenso orgullo para nuestra Confederación. Refleja la calidad excepcional, el profesionalismo y la dedicación que nuestros árbitros han demostrado a lo largo de su preparación y del torneo.
También resalta el progreso significativo que hemos logrado en el desarrollo de árbitros en toda nuestra región bajo el liderazgo de nuestro Departamento de Arbitraje reorganizado”, expresó el canadiense a través de un comunicado compartido en redes sociales.
Elfath y Barton estarán pitando su cuarto partido en la Copa del Mundo 2026, un número que solo otros dos colegiados han alcanzado hasta el momento, Clément Turpin, de Francia y Michael Oliver de Inglaterra, ambos de UEFA.
El camino a las semifinales
Para el estadunidense será el segundo partido de eliminación directa que esté pitando en el presente torneo después del duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega. Además, dirigió otros dos encuentros más en la fase de grupos, el Japón vs Países Bajos y el España vs Uruguay.
En cuanto al salvadoreño, el colegiado sigue el mismo camino que su compañero norteamericano, habiendo dirigido un juego de octavos de final y otros dos de fase de grupos. El duelo eliminatorio fue entre Suiza y Colombia, mientras que los de la primera etapa fueron el Japón vs Suecia y, tal vez el más recordado, el Paraguay vs Turquía, en donde se convirtió en el primer árbitro en expulsar a un jugador por taparse la boca para dirigirse a un rival.
“En nombre de toda la familia del fútbol de Concacaf, felicito a Ivan, Ismail y sus árbitros asistentes por este logro notable, y les deseo todo el éxito.
Sus designaciones son una fuente de inspiración en nuestras 41 Asociaciones Miembro y demuestran aún más la importante contribución que Concacaf continúa haciendo al juego global. Ser encomendados con dos de los partidos más importantes del fútbol mundial es un honor extraordinario y un testimonio del estándar de clase mundial que nuestros árbitros han alcanzado”, agregó Montagliani.
Lo mejor de la confederación
En total fueron 8 los árbitros que representaron a Concacaf en la Copa del Mundo 2026 con dos mexicanos (Katia García y César Ramos), dos estadunidenses (Tori Penso e Ismail Elfath), un costarricense (Juan Calderón), un canadiense (Drew Fischer), un hondureño (Saíd Martínez), y un salvadoreño (Iván Barton).
Con esto parece ser que la confederación del Norte, Centro y Caribe estará terminando su participación en el Mundial, aunque todavía existen esperanzas de pitar la final del próximo 19 de julio para algunos nombres como Calderón, Fischer o Martínez, que ya dirigieron tres partidos en el certamen.