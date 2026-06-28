Presidente de Corea del Sur pide investigación tras renuncia del DT por eliminación en el Mundial
La eliminación temprana de Corea del Sur en la Copa del Mundo tomó por sorpresa a muchos, sobre todo por las expectativas que se habían puesto en el equipo como uno de los favoritos dentro del grupo que compartía con México. Uno de los sorprendidos fue el presidente surcoreano Lee Jae Myung, quien se tomó este fracaso como una de sus prioridades.
El mandatario pidió al Ministerio del Deporte surcoreano que se investigara el porqué de la sorpresiva eliminación, así como la designación del técnico Hong Muyng-bo, quien terminaría por dimitir después de las palabras del presidente.
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Hong anunció su renuncia el domingo por la mañana, mientras que el presidente de su nación comentaba que la Asociación de Futbol de Corea del Sur no se había puesto como prioridad la competencia al seleccionar al exfutbolista como su entrenador para la Copa del Mundo 2026.
“No solo estoy sorprendido por este resultado inesperado, sino que estoy completamente desconcertado. Dado que se invierten importantes fondos de los contribuyentes nacionales y recursos de apoyo estatal incluso en la participación en la Copa del Mundo, pido al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que investigue a fondo las circunstancias exactas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir su recurrencia y mejorar la situación”, escribía el mandatario en un comunicado en redes sociales.
Lee señaló que la intención de este cuestionamiento al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo es el de reformar la administración deportiva para que un fracaso como el vivido en la Copa del Mundo no se repitiera. El Ministerio de Deportes solicitó a la Asociación de Corea del Sur revisar el nombramiento al alegar que habrían infringido sus propias reglas al asignar a Hong como entrenador.
Tras las declaraciones del presidente, Myung-bo renunció a su cargo como entrenador de la selección; Corea del Sur terminó tercero de su grupo después de perder en la última jornada ante Sudáfrica. Contaban aun con la esperanza de ser uno de los ocho mejores terceros que pasaban a la siguiente ronda, pero el sueño terminó después de que la República Democrática del Congo les arrebatara su lugar.
“Yo también, como exdirector honorario de un equipo profesional de fútbol y como fan emocional de los Red Devils, me siento más allá de la confusión ante este resultado inesperado: una absoluta incredulidad. Al final, se ha demostrado una vez más que el personal lo es todo. Si se prioriza el favoritismo sobre la capacidad y se selecciona a personas incompetentes como comandantes, el resultado es predecible como el fuego.
Este fracaso en la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo, que ha dejado a la nación con una sensación de vacío, parece deberse a fallos en la organización y en los nombramientos”, agregó el mandatario.
Hong Myung-bo termina dentro de la polémica su segundo mandato en la selección de Corea del Sur; ya había sido director técnico en la Copa del Mundo de Brasil 2014, en donde también quedaron eliminados en la primera ronda al perder ante Argelia y Bélgica y solo conseguir un empate con Rusia.