¿Qué países nunca han anotado gol en Copas del Mundo?
Gracias al tanto de Kevin Pina es que Cabo Verde marcó el primer gol de la selección africana en una Copa del Mundo, continuando con la historia de "cenicienta" que el combinado debutante ha tenido durante esta edición del torneo, en la que ya sueña incluso con avanzar a la siguiente ronda.
La anotación del caboverdiano hizo que el combinado africano se volviera un debutante más en marcar un gol durante la actual justa, sumándose a Curazao, Jordania y Uzbekistán. El tanto de Pina hizo que Cabo Verde saliera de la lista de países que han participado en las Copas del Mundo y que se han despedido sin poder meter un solo gol.
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Desde su primera edición en 1930, solo tres selecciones no pudieron anotar un gol durante sus participaciones en la Copa del Mundo: Indonesia, China y Trinidad y Tobago, todas ellas con una sola aparición dentro de la justa.
UN PARTIDO Y DE REGRESO A CASA
El primero de ellos fue Indonesia en la edición de Francia 1938, en donde se presentó con el nombre de Indias Orientales Neerlandesas. En ese entonces no existía la fase de grupos y solo había enfrentamientos directos, por lo que los asiáticos solo disputaron un partido de octavos de final ante Hungría, quienes los golearon 6 a 0.
Cabe destacar que Indonesia consiguió su primer y único boleto a la Copa del Mundo debido a que Japón se retiró de las eliminatorias al formar parte de la guerra sino-japonesa; sin rival, las Indias Orientales Neerlandesas chocarían ante Estados Unidos por una plaza en la justa, pero los norteamericanos no quisieron realizar un viaje tan largo a Países Bajos para el choque y abandonaron también, dando por default la clasificación del país asiático.
EL PAÍS MÁS POBLADO EN COPAS DEL MUNDO
El segundo fue China, cuya única participación se dio en Corea-Japón 2002, en la que pasó sin pena ni gloria con tres derrotas y sin goles a favor. Abrieron ante Costa Rica, que los vencería 2-0; posteriormente se midieron ante Brasil, que les propició su primera goleada con un 4-0; su último partido disputado a la fecha fue ante Turquía, que les metió tres tantos.
LA ACTUACIÓN MÁS DECOROSA
Por último se encuentra Trinidad y Tobago, que debutó en Alemania 2006, y que 20 años después no ha podido regresar al certamen. De los tres fue el que mejores números tuvo, pues en su juego inaugural rescató el empate sin goles ante Suecia, pero en las dos jornadas siguientes cayó ante Inglaterra y Paraguay, ambos por un marcador de 2-0.
Otras selecciones que han contado con solo una participación mundialista son Cuba, Israel, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jamaica, Angola, Togo, Ucrania, Eslovaquia e Islandia, pero todas ellas lograron, aunque fuera, marcar en una ocasión, e incluso alcanzaron instancias finales, como el caso de Ucrania y Eslovaquia, que avanzaron hasta cuartos y octavos de final, respectivamente.
La única selección que llegaba a Estados Unidos, México y Canadá 2026 dentro de la lista de combinados con más de una participación y sin gol era la República Democrática del Congo, pero gracias a la anotación de Yoane Wissa ante Portugal, pudo salir de dicho récord negativo.