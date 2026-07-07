¿Qué pasó con Kylian Mbappé? La historia detrás de los insultos racistas de una senadora paraguaya
Kylian Mbappé se convirtió nuevamente en noticia durante la Copa Mundial FIFA 2026, aunque esta vez no fue por sus goles ni por su actuación con la selección de Francia. El delantero francés fue víctima de una serie de comentarios racistas publicados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, declaraciones que provocaron una fuerte reacción del propio futbolista, de la Federación Francesa de Futbol (FFF), del presidente de Francia, Emmanuel Macron, del Gobierno de Paraguay, de la FIFA e incluso derivaron en acciones legales.
La polémica comenzó tras el partido de los octavos de final del Mundial 2026, en el que Francia derrotó 1-0 a Paraguay gracias a un penal convertido por Mbappé. Aunque el encuentro estuvo marcado por la intensidad y el roce físico, lo ocurrido después del silbatazo final terminó generando una controversia mucho mayor que el propio resultado.
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¿Qué pasó entre Mbappé y Paraguay?
El sábado, Francia eliminó a Paraguay con un ajustado triunfo por 1-0 para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
Durante el encuentro hubo múltiples fricciones entre ambos equipos y, al finalizar el compromiso, Mbappé decidió no darle la mano al arquero paraguayo Orlando Gill, un gesto que fue interpretado como una muestra de molestia por la dureza con la que, según el francés, jugó la Albirroja durante el partido.
Ese episodio generó críticas en Paraguay, pero una de ellas cruzó por completo la línea del debate deportivo.
¿Quién insultó a Kylian Mbappé?
La autora de los comentarios fue Celeste Amarilla, senadora paraguaya de 61 años e integrante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una de las principales fuerzas de oposición en Paraguay.
A través de su cuenta en la red social X, Amarilla publicó varios mensajes dirigidos al delantero francés con expresiones consideradas racistas y discriminatorias.
En uno de ellos escribió:
"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill."
Posteriormente redobló los ataques con otro mensaje:
"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido."
Las publicaciones fueron ampliamente difundidas en redes sociales y rápidamente comenzaron a recibir críticas tanto dentro como fuera de Paraguay.
¿Por qué los comentarios fueron considerados racistas?
Los mensajes de Amarilla no se limitaron a cuestionar el comportamiento deportivo de Mbappé.
La senadora hizo referencias a sus orígenes familiares africanos, utilizó expresiones despectivas relacionadas con estereotipos raciales y recurrió a comparaciones con chimpancés, una forma de insulto históricamente utilizada contra personas de color.
Kylian Mbappé nació en París y representa a la selección francesa. Su padre es originario de Camerún y su madre tiene raíces argelinas.
Precisamente por utilizar el origen étnico del futbolista como parte de los ataques, las declaraciones fueron calificadas internacionalmente como actos de racismo.
La respuesta de Mbappé
El delantero del Real Madrid no tardó en responder. A través de X publicó un mensaje contundente dirigido directamente a la legisladora paraguaya.
"Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo."
Mbappé también defendió al pueblo paraguayo y dejó claro que no consideraba que la senadora representara al país sudamericano.
"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición."
El capitán francés lamentó además que el recorrido histórico realizado por la selección paraguaya hubiera quedado opacado por las declaraciones de la política.
"Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo."
Finalmente lanzó un mensaje contundente contra cualquier manifestación de odio.
"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo."
La Federación Francesa anunció acciones legales
La Federación Francesa de Futbol (FFF) respaldó completamente a Mbappé.
En un comunicado calificó las publicaciones de la senadora como "abyectas e inaceptables", además de señalar que esos mensajes insultaban no solamente al futbolista sino también a toda Francia.
El presidente de la Federación, Philippe Diallo, informó posteriormente que los comentarios podrían constituir un delito y anunció que el organismo presentaría una denuncia ante la fiscalía para que las autoridades investiguen el caso.
Emmanuel Macron también respaldó a Mbappé
El caso escaló rápidamente al terreno diplomático. El presidente francés Emmanuel Macron manifestó públicamente su apoyo a Mbappé y a toda la selección francesa frente a los ataques racistas.
De acuerdo con el Palacio del Elíseo, el mandatario también informó que el presidente paraguayo Santiago Peña se comunicó con él para condenar las declaraciones de la senadora y expresar que estas no representaban la postura oficial del Estado paraguayo.
El Gobierno de Paraguay rechazó las declaraciones
Horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay emitió un comunicado oficial para deslindarse completamente de los mensajes de Celeste Amarilla.
La Cancillería sostuvo que:
"Las expresiones de la senadora Celeste Amarilla son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana."
Además aclaró que dichas publicaciones:
"De ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo."
El Gobierno reafirmó además su compromiso con la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y cualquier forma de discriminación.
Gianni Infantino y la FIFA condenaron el racismo
La polémica llegó también hasta la FIFA. El presidente del organismo, Gianni Infantino, publicó un mensaje en redes sociales condenando "sin equívocos" las expresiones racistas contra Mbappé.
"El mundo del fútbol y la sociedad en su conjunto están unidos en apoyo al capitán de la selección de Francia: debemos luchar contra el racismo y erradicarlo juntos."
El dirigente reiteró el compromiso del máximo organismo del futbol mundial para combatir cualquier acto de discriminación dentro y fuera de las canchas. AFP