¿Qué pasó con Oswaldo Sánchez antes del Mundial 2006? El triste momento que vivió días antes del debut
La ausencia de Didier Deschamps con Francia por un luto familiar ha traído de vuelta uno de los episodios más emotivos en la historia de la selección mexicana. A unos días de debutar en el Mundial de Alemania 2006, Oswaldo Sánchez tuvo que regresar a México para despedir a su padre y, contra reloj, volvió a tiempo para ponerse los guantes con el Tri.
Oswaldo y un luto inesperado en vísperas del Mundial
Corría el año 2006. Oswaldo Sánchez se colocaba como el arquero inamovible de una selección mexicana dirigida por Ricardo La Volpe de cara a la Copa Mundial. No solo fue el titular durante el proceso, sino que también un año antes se convirtió en figura durante la Copa Confederaciones 2005, torneo donde México venció a Brasil y llegó a semifinales.
Previamente, ya había sido convocado a las justas de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, pero en ambas fue en calidad de suplente. Por ello, Alemania 2006 se presentaba como su oportunidad para finalmente jugar el torneo.
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No obstante, el 7 de junio de aquel año, a cuatro días de debutar en la Copa del Mundo ante Irán, el portero recibió una noticia: su padre, Felipe de Jesús Sánchez Carmona, había fallecido a causa de un infarto en la ciudad de Guadalajara.
Un momento que unió al fútbol mexicano
Ante este hecho, La Volpe le dio permiso a Oswaldo Sánchez para que regresara de forma inmediata a México y pudiera velar a su papá. Jorge Campos, exportero de la selección y auxiliar del estratega argentino en ese momento, lo acompañó durante el viaje.
Asimismo, el jugador recibió el apoyo del fútbol mexicano. Y es que Jorge Vergara, en ese entonces dueño de las Chivas, club para el que jugaba, encabezó una campaña para que los propietarios de la Liga MX cubrieran los gastos y la logística del traslado. Fue así como pudo arribar a Jalisco para acompañar a su familia y darle el último adiós a su padre.
Y regresó justo a tiempo para su debut
Durante todo este periodo surgió la incertidumbre sobre si Oswaldo Sánchez llegaría a tiempo para el primer juego de la selección ante Irán. Incluso, se especuló que Guillermo Ochoa o José de Jesús Corona, uno de ellos, iba a saltar a la cancha ante la ausencia del arquero titular.
Aun así, llegó el día esperado, el 11 de junio, y Oswaldo regresó a la concentración para ponerse los guantes y pararse en la cancha del Frankenstadion de Núremberg. El guardameta fue reconocido por sus rivales iraníes, que previo al encuentro le entregaron un ramo de flores a sabiendas de todo lo que pasó.
Al final, el guardameta logró honrar la memoria de su papá con una victoria 3-1 de México en su debut mundialista. Y cuando terminó el encuentro se hincó, alzó sus brazos al cielo y, tras ello, fue abrazado por su compañero Antonio Naelson "Sinha", acto al que se le sumaron el resto de los seleccionados.
Posteriormente, Oswaldo terminó jugando todos y cada uno de los minutos de los cuatro partidos de México durante Alemania 2006, consolidándose como uno de los referentes de aquella generación.