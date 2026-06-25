¿Qué sigue para Monterrey? Países Bajos, Japón o Suecia definirán el rival de Marruecos
El partido de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 que se disputará en la sede de Monterrey ya tiene a su primer equipo confirmado: Marruecos, que aseguró su clasificación como segundo lugar del Grupo C.
El conjunto africano terminó por detrás de Brasil, líder del sector, mientras que Escocia quedó en la tercera posición, cerrando así la actividad del grupo.
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Con esto, Marruecos ya está instalado en la fase de eliminación directa y únicamente espera conocer a su rival, que saldrá del Grupo F.
Grupo F: Países Bajos y Japón pelean el liderato
El Grupo F llegará a su definición este jueves con una disputa cerrada por el primer lugar entre tres selecciones.
Países Bajos se mantiene como líder con 4 puntos, misma cantidad que Japón, aunque los neerlandeses cuentan con mejor diferencia de goles que los mantiene en la cima de manera provisional.
Más atrás aparece Suecia con 3 puntos, aún con posibilidades matemáticas de quedarse con el primer lugar si se combinan ciertos resultados.
Los partidos decisivos serán Países Bajos vs. Túnez y Japón vs. Suecia, encuentros que definirán el orden final del grupo.
Posibles rivales de Marruecos en Monterrey
El panorama rumbo al partido en Monterrey comienza a tomar forma y, por ahora, Países Bajos lleva la delantera para quedarse con el primer lugar del Grupo F.
El conjunto neerlandés enfrentará a Túnez, una selección que llega como la más débil del sector, luego de haber sido superada con claridad tanto por Japón como por Suecia en jornadas anteriores. En el papel, ese cruce coloca a Países Bajos con una oportunidad inmejorable para confirmar el liderato, siempre y cuando no ocurra una sorpresa en la última fecha.
Detrás de esa pelea aparece Japón, que se mantiene al acecho con la misma cantidad de puntos. Sin embargo, su cierre será mucho más exigente, ya que enfrentará a Suecia en un duelo directo que luce parejo y de alta intensidad. Ambos equipos han mostrado buen futbol durante la fase de grupos, por lo que se espera un encuentro cerrado, disputado y con detalles que podrían definir no solo la clasificación, sino incluso el destino del liderato del sector.
Suecia, por su parte, aún tiene margen para cambiar el panorama general. Aunque parte desde la tercera posición, su enfrentamiento directo ante Japón le abre la posibilidad de escalar, siempre dependiendo también del resultado de Países Bajos.
Escenarios para el cruce en Monterrey
Con este contexto, el partido en la sede regia quedaría definido de la siguiente manera:
- Marruecos vs. Países Bajos (escenario más probable, si los neerlandeses confirman el liderato)
- Marruecos vs. Japón (si Japón gana y supera en la tabla)
- Marruecos vs. Suecia (si los suecos logran un cierre perfecto y combinan resultados)
Todo quedará definido este jueves, cuando el Grupo F cierre su actividad y determine al equipo que enfrentará a Marruecos en territorio regiomontano.
Monterrey se prepara para un duelo de alto nivel
Más allá de la incertidumbre del rival, Monterrey ya tiene garantizado un partido de gran atractivo en los Dieciseisavos de Final. Marruecos llega con impulso competitivo tras la fase de grupos, mientras que cualquiera de los posibles rivales representa un desafío de alto nivel y distintos estilos de juego.
Pero el reto para la ciudad no será únicamente deportivo. Conforme el Mundial entra en su fase de eliminación directa, Monterrey también se prepara para recibir el encuentro más importante de su calendario mundialista, con la puesta en marcha de los operativos de seguridad, movilidad y atención a visitantes que han acompañado cada uno de los partidos celebrados hasta ahora.
Durante la fase de grupos, la sede regiomontana ha superado sin contratiempos las pruebas organizativas, con accesos fluidos al estadio, dispositivos viales que han permitido agilizar la circulación en los alrededores y una coordinación constante entre autoridades estatales, municipales y cuerpos de emergencia.
La expectativa es que esos mismos mecanismos vuelvan a activarse para el duelo de Dieciseisavos, que atraerá a miles de aficionados y concentrará nuevamente los reflectores del futbol mundial sobre la ciudad.
La definición del Grupo F terminará de perfilar el encuentro que abrirá la fase de eliminación directa en Monterrey dentro del Mundial 2026.