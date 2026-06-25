Sufrida victoria de Marruecos sobre Haití; ahora jugará 16vos de final en Monterrey
Marruecos sufrió contra una Haití que se despidió del Mundial con la frente en alto, dando batalla pese a que ya no se jugaba nada. Los marroquíes buscaban el liderato del grupo para evitar un posible cruce con Países Bajos, pero los caribeños, a base de pundonor, les complicaron la vida.
El partido se celebró este miércoles 24 de junio en Atlanta. Marruecos necesitaba de una goleada y esperar el resultado de Brasil para lograr su objetivo. Mientras tanto, Haití, ya eliminado, se presentaba solo con su orgullo y el compromiso de cumplir con la tercera fecha.
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Las acciones comenzaron con una sorpresa ya que Haití fue el primero en anotar. En un desborde por la banda, Jean-Kévin Duverne sacó un centro por abajo para que Lenny Joseph anotara de tacón el 0-1 caribeño.
El tanto descontroló a todo el equipo de Marruecos, que se lanzó por la remontada, pero sus delanteros no encontraban certeza en sus intentos. El goleador Ismael Saibari perdonaba mandando por arriba una jugada clara. Por su parte, el arquero haitiano, Johnny Placide, recordaba su actuación histórica contra México, realizando atajada tras atajada y destacando una doble salvada ante los embates de Achraf Hakimi y Ayoub El Kaabi.
Haití acepta el golpe por golpe con Marruecos
No fue sino hasta el minuto 39 que los africanos encontraron claridad. Bilal El Khannouss avanzó por la izquierda del área, desde donde sacó un tiro-centro que se le complicó a Placide, quien, aunque metió el manotazo, terminó dejando la pelota sobre la línea de gol para que Hakimi solo la empujara para el empate 1-1.
Parecía que todo regresaba a la normalidad, pero ambos equipos quisieron darle dramatismo antes del descanso. Por un lado, Haití no quería irse sin luchar y Wilson Isidor, con un bombazo desde fuera del área, volvió a poner en ventaja a los suyos 2-1 con un golazo al ángulo al minuto 43.
En tanto, la respuesta de los Leones del Atlas ahora fue más rápida. Al minuto 45, Hakimi, ahora como asistidor, mandó una diagonal que Saibari definió como billarista, pegada al poste izquierdo, para irse 2-2 al entretiempo.
El ataque marroquí contra una muralla llamada Placide
Durante el segundo tiempo, Marruecos tomó de nuevo el control de las acciones, pero siguió pecando de errores, volviendo a dejar ir opciones de cara a la portería. Mientras tanto, los disparos que iban a puerta terminaban encontrándose con Placide, quien concretó un total de 8 atajadas durante todo el encuentro. Entre sus salvadas destacaron un lance por abajo a un disparo de El Khannouss, una parada a un tiro libre de Hakimi e, incluso, salvó a su compañero Ricardo Adé de anotar un autogol.
Fue hasta el minuto 78 que los del norte de África finalmente encontraron el gol gracias a una genialidad de Soufiane Rahimi que los puso en ventaja por primera vez en el partido. En un tiro de esquina, el delantero bajó la pelota y, con una media vuelta, disparó fuerte para atravesar a la defensa y mandar la pelota a las redes. Y ya al 88', Rahimi ahora peleó un balón sobre la línea de fondo; aunque sus rivales reclamaron que había abandonado el terreno de juego, no lo dio por perdido y puso un centro para que Gessime Yassine colocara el 4-2.
Ya en el cierre de las acciones, Haití todavía buscó dar un último golpe con un tiro de castigo de Duckens Nazon. No obstante, Yassine Bounou ahora fue quien voló para detener el disparo y mantener el marcador hasta el silbatazo final.
Marruecos jugará en Monterrey la siguiente ronda
Luego del término de la tercera fecha para el Grupo C, Brasil terminó como líder con 7 puntos y una diferencia de +6 goles. Marruecos, con la misma cantidad de unidades, pero con una diferencia de +3, se quedó con la segunda plaza, la cual lo obligará a jugar en Monterrey ante el primer lugar del Grupo F.
Por su parte, Escocia quedó en tercero con 3 puntos a la espera de saber si podrá avanzar como uno de los mejores terceros de la competencia. Finalmente, Haití se marchará del torneo sin sumar unidades.