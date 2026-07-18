¿Quién llega mejor? Así fue el camino de España y Argentina a la final
Este domingo 19 de julio, España y Argentina definirán al campeón de la Copa del Mundo 2026. A continuación, descubre a qué rivales tuvo que superar cada uno, quién tuvo el camino más difícil y cuáles han sido sus fortalezas para llegar a este duelo.
España, de las dudas a la solidez defensiva
La aventura de la Furia Roja fue de menos a más, con un comienzo lleno de incertidumbre. Ubicada en el Grupo H, debutó contra Cabo Verde en un duelo donde aparecía como amplia favorita.
Y aunque dominó, su ataque no pudo ante el arquero Vozinha, quien mantuvo el empate sin goles y sembró dudas en el entorno español. Aun así, en sus siguientes compromisos logró recomponer el camino goleando a Arabia Saudita y venciendo a Uruguay para clasificarse como líder de su sector con 7 unidades.
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Fue en la fase de eliminación directa donde España, ya entrada en ritmo, confirmó su candidatura al título. El equipo se convirtió en una auténtica muralla defensiva y llegó a acumular 580 minutos sin recibir gol.
A la ofensiva golpeó en los momentos importantes, con Mikel Oyarzabal (5 goles) y Mikel Merino (2 goles) como sus principales referentes. Fue así como superó a Austria, Portugal y Bélgica, siendo el conjunto belga el único capaz de marcarle en el torneo. Además, en las semifinales dio su mejor exhibición neutralizando a Francia y doblegándola sin complicaciones para meterse a la final.
- España 0 - 0 Cabo Verde (Grupo H)
- España 4 - 0 Arabia Saudita (Grupo H)
- España 1 - 0 Uruguay (Grupo H)
- España 3 - 0 Austria (Dieciseisavos de final)
- España 1 - 0 Portugal (Octavos de final)
- España 2 - 1 Bélgica (Cuartos de final)
- España 2 - 0 Francia (Semifinal)
Argentina, tras un inicio perfecto, aprendió a sufrir y remontar
Por su parte, Argentina partía como la campeona defensora de Qatar 2022. En la primera ronda tuvo un paso firme por el Grupo J venciendo a Argelia, Austria y Jordania, con Lionel Messi como la principal figura y rompiendo el récord del máximo goleador en la historia de los Mundiales, marca que durante años perteneció al alemán Miroslav Klose.
Pero así como supo ganar con facilidad en el arranque, una vez en las rondas de eliminación directa tuvo que apelar a su orgullo y aprender a jugar contra la adversidad. Primero tuvo que irse a los tiempos extra contra Cabo Verde.
Luego, por primera vez en el torneo, vino de atrás para remontar dos goles ante Egipto. Posteriormente, contra Suiza volvió a irse al alargue para ganar y, frente a Inglaterra, una nueva voltereta en los últimos minutos demostró que La Albiceleste no puede ser dada por muerta hasta el silbatazo final.
- Argentina 3 - 0 Argelia (Grupo J)
- Argentina 2 - 0 Austria (Grupo J)
- Argentina 3 - 1 Jordania (Grupo J)
- Argentina 3 - 2 (t.e.) Cabo Verde (Dieciseisavos de final)
- Argentina 3 - 2 Egipto (Octavos de final)
- Argentina 3 - 1 (t.e.) Suiza (Cuartos de final)
- Argentina 2 - 1 Inglaterra (Semifinal)
La mejor defensiva vs. el mejor ataque
A lo largo de sus siete partidos, España, con Unai Simón en el arco, se ha colocado como la mejor defensiva en la historia de los Mundiales. Y es que solo ha recibido un gol para llegar a la final, algo que solo habían logrado Alemania en 2002 e Italia en 2006. La diferencia es que aquellas selecciones lo consiguieron con un partido menos, dado que en ese entonces no se disputaba la ronda de dieciseisavos de final.
En tanto, Argentina buscará ser la escuadra que logre derribar la muralla roja. Para ello tiene de su lado a la mejor ofensiva del torneo, la cual ha sumado 19 tantos, es decir, anota un promedio de 2.71 goles por partido.
Además, cuenta con Lionel Messi, quien llegará como el máximo anotador histórico de las Copas del Mundo con 21 tantos en seis justas, además del segundo máximo goleador de Norteamérica 2026 con ocho anotaciones, solo por detrás de las diez que suma Kylian Mbappé.