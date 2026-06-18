¿Quiénes son los entrenadores mejor pagados del Mundial 2026?
Una de las piezas clave para aspirar a ganar una Copa del Mundo es el entrenador. Por ello, las selecciones ofrecen contratos millonarios con el fin de encontrar al estratega ideal que los lleve al objetivo. Sin embargo, en el mercado hay directores técnicos que ganan más que otros. Descubre quién es el mejor pagado.
El medio especializado Finance Football publicó una lista con los salarios más altos de en los banquillos para este Mundial. A lo largo del documento, el nombre que destaca por aparecer en el primer lugar es el de Carlo Ancelotti, quien percibe 10 millones de euros anuales por dirigir a Brasil. El italiano se coloca en el liderato con un margen de 3 millones sobre su más cercano perseguidor, Julian Nagelsmann de Alemania (7 millones de euros al año).
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Si bien los dos primeros puestos los ocupan dos potencias históricas del fútbol, en el tercer escalón aparece la primera gran sorpresa. Estados Unidos decidió invertir con para su Mundial en casa y firmó un acuerdo de 6 millones de euros anuales con el argentino Mauricio Pochettino.
Cerrando los primeros puestos de élite se encuentran Thomas Tuchel con 5.8 millones de euros al año al frente de Inglaterra, y un doble empate en la quinta posición entre Roberto Martínez con Portugal y Fabio Cannavaro con la debutante Uzbekistán, ambos con un ingreso de 4 millones de euros. Mientras tanto, Didier Deschamps, campeón con Francia en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, se ubicó en el séptimo sitio con 3.8 millones.
¿En qué lugar está Javier Aguirre con México?
Respecto al líder del área técnica mexicana, Javier "El Vasco" Aguirre, este se posicionó en el décimo lugar general, con un salario que ronda los 2.5 millones de euros por cada año en el banquillo. Compartiendo la misma cifra, se encuentran Jesse Marsch de Canadá y Gustavo Alfaro de la selección de Paraguay.
El DT campeón del Mundo, fuera del top 10
Finalmente, dentro de la parte alta de la tabla llaman la atención dos ausencias. La primera es la de Lionel Scaloni, quien llevó a Argentina a bordar su tercera estrella en Qatar 2022 y se consagró bicampeón de la Copa América. Aun así, su salario es de 2.3 millones de euros, ubicándose en el duodécimo sitio.
El otro nombre que quedó fuera de los diez primeros fue Luis de la Fuente, el estratega de España que lideró a la "Roja" hacia la conquista de la Eurocopa 2024. Sus ganancias anuales se establecen en un aproximado de 2 millones de euros, lo que lo coloca en el decimotercer peldaño de esta Copa Mundial, empatado con los directores técnicos de Colombia y Ecuador.
1° Carlo Ancelotti (Brasil): 10 millones de euros
2° Julian Nagelsmann (Alemania): 7 millones de euros
3° Mauricio Pochettino (EE. UU.): 6 millones de euros
4° Thomas Tuchel (Inglaterra): 5.8 millones de euros
5° Roberto Martínez (Portugal): 4 millones de euros
5° Fabio Cannavaro (Uzbekistán): 4 millones de euros
7° Didier Deschamps (Francia): 3.8 millones de euros
8° Ronald Koeman (Países Bajos): 3 millones de euros
8° Marcelo Bielsa (Uruguay): 3 millones de euros
10° Javier Aguirre (México): 2.5 millones de euros
10° Jesse Marsch (Canadá): 2.5 millones de euros
10° Gustavo Alfaro (Paraguay): 2.5 millones de euros
11° Julen Lopetegui (Catar): 2.4 millones de euros
12° Lionel Scaloni (Argentina): 2.3 millones de euros
13° Néstor Lorenzo (Colombia): 2 millones de euros
13° Sebastián Beccacece (Ecuador): 2 millones de euros
13° Luis de la Fuente (España): 2 millones de euros