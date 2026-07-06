Quiñones empata a Chicharito y Luis Hernández como máximo goleador en Mundiales
Julián Quiñones hace historia para México y alcanza dos récords con la selección nacional. Por un lado, se convirtió en el máximo anotador en mundiales del combinado Tricolor empatando a leyendas como Luis "Matador" Hernández y Javier "Chicharito" Hernández en la cima de goleadores mundialistas del conjunto azteca. Asimismo, ayudó a imponer una nueva marca de anotaciones de forma colectiva.
El delantero del Al-Qadsiah apareció al minuto 42 del partido. Tras un centro al área en una jugada de tiro libre, la defensa británica rechazó el esférico; sin embargo, el atacante mexicano estuvo atento para ganarle el parpadeo a la zaga y, con un derechazo de primera intención, venció al portero Jordan Pickford para colocar el tanto del descuento 2-1.
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Lo destacable de esto es que, con dicha anotación, el atacante llegó a cuatro goles en lo que va de Norteamérica 2026 y, por consiguiente, sumó su cuarto festejo en las copas del mundo para reclamar su lugar en la mesa de honor del fútbol mexicano.
Máximos goleadores de México en Mundiales:
* Julián Quiñones: 4 goles (Norteamérica 2026)
* Luis "Matador" Hernández: 4 goles (Francia 1998)
* Javier "Chicharito" Hernández: 4 goles (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018)
* Cuauhtémoc Blanco: 3 goles (Francia 1998, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010)
* Rafael Márquez: 3 goles (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014)
La selección mexicana más goleadora de la historia
Además, este tanto significó otro récord histórico para el Tricolor, ya que el equipo llegó a 9 anotaciones en lo que va del torneo. Nunca antes México había cosechado tantos goles en una sola edición de la Copa Mundial.
La marca anterior pertenecía a la mítica escuadra de Francia 1998, certamen en el que los mexicanos concretaron 8 dianas. Curiosamente, en aquel torneo su principal romperredes también fue un histórico con 4 tantos: Luis "El Matador" Hernández.
Mundiales con más goles para México:
* Norteamérica 2026: 9 goles
* Francia 1998: 8 goles
* México 1970: 6 goles
* México 1986: 6 goles