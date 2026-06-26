¡Regios, les tocó un juegazo! Países Bajos y Marruecos se enfrentarán en Monterrey
Monterrey será testigo de un duelo de potencias. Y es que se hizo oficial que la ciudad del norte de México recibirá, en los dieciseisavos de final, el cruce entre Marruecos y Países Bajos, dos de los contendientes al título en esta justa de Norteamérica 2026. Descubre cuándo será el partido.
Los grupos de la Copa del Mundo han comenzado a definirse con la última jornada de la primera ronda. Este jueves 25 de junio fue el turno del Grupo F, donde Países Bajos terminó como líder con 7 puntos tras su reciente victoria por 3-1 sobre Túnez.
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Con este resultado, la Naranja Mecánica no solo avanzó de ronda, sino que también conoció a su rival. Según el calendario del torneo, ahora deberá medirse ante el segundo lugar del Grupo C, que en este caso fue Marruecos, conjunto que, tras sumar también 7 puntos, solo quedó por debajo de Brasil por diferencia de goles en su grupo.
Lo relevante de esto es que, de acuerdo con el cronograma oficial de la FIFA, el duelo entre ambos conjuntos se llevará a cabo en el Gigante de Acero solo unos días después, este lunes 29 de junio.
- Países Bajos (1F) vs. Marruecos (2C): 29 de junio en Monterrey – Hora por confirmar
Un duelo entre dos potencias actuales
Hay que resaltar que, en el último Ranking FIFA del 11 de junio, ambas selecciones aparecían dentro del Top 10 mundial. Marruecos se ubicó en el séptimo lugar con 1,755.10 puntos. Por su parte, Países Bajos se ubicó solo un peldaño por debajo, en el octavo puesto con 1,753.57 unidades.
Además, cabe recordar que los neerlandeses se han consolidado como una potencia histórica, al haber sido tres veces finalistas de la Copa del Mundo, en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. Por su parte, los Leones del Atlas fueron la gran sorpresa en Qatar 2022, al convertirse en la primera selección africana en llegar a una semifinal mundialista. Además, se presentan como los vigentes campeones de la Copa Africana de Naciones.
Respecto a los nombres, este encuentro supone un choque de figuras, ya que por Países Bajos aparecen estrellas como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay y Cody Gakpo. En tanto, por el bando de Marruecos destacan Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Yassine Bounou e Ismael Saibari.
Más cruces confirmados
Además del duelo en tierras regiomontanas, ya se han confirmado tres eliminatorias más de los dieciseisavos de final. Entre ellas están las siguientes:
- Canadá (1B) vs. Sudáfrica (2A): 28 de junio en Los Ángeles
- Brasil (1C) vs. Japón (2F): 29 de junio en Houston
- Estados Unidos (1D) vs. Bosnia y Herzegovina (3B): 1 de julio en San Francisco
En el caso de la Selección Mexicana, como primer lugar del Grupo A, ya tiene asegurado su juego en la Ciudad de México para el 30 de junio. Sin embargo, su rival aún está por confirmarse, ya que enfrentará a uno de los mejores terceros lugares, que saldrá de los Grupos C, E o H.