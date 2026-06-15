¡Respeto! Afición de Japón recoge la basura del estadio tras el debut de su selección
La afición de Japón volvió a dar el ejemplo, ahora en el Mundial 2026. Más allá de los festejos tras lograr el empate 2-2 de último minuto ante Países Bajos, los seguidores se quedaron hasta el final del encuentro para recoger la basura del recinto.
El hecho se volvió viral en las redes sociales, donde incluso la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) compartió un video de dicho momento. En este se mostraba a fanáticos de los Samuráis Azules recorriendo los pasillos y asientos del Estadio de Dallas, inmueble donde se llevó a cabo el partido.
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Ellos portaban consigo bolsas y guantes para recopilar las botellas, platos y demás plásticos y desechables que quedaron regados. En una de las imágenes se aprecia cómo un aficionado en silla de ruedas se suma a la iniciativa.
Una tradición de la afición japonesa
En uno de los videos de redes sociales, una seguidora del conjunto asiático indicó que se trataba de un aspecto cultural. De hecho, declaró que para ellos es un honor ser visitantes en estos recintos, por lo que deben mostrar su respeto al lugar.
Cabe señalar que no es la primera vez que los espectadores nipones realizan estas acciones. Previamente, lograron notoriedad cuando llevaron a cabo actividades similares, dejando limpios los estadios, en las Copas Mundiales de Rusia 2018 y de Qatar 2022, así como en los Juegos Olímpicos de París 2024.