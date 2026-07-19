Sin copa y sin Balón de Oro: Lionel Messi se quedó con las manos vacías tras el Mundial 2026
A pesar de haber sido la estrella que guió a Argentina a su segunda final mundialista consecutiva, Lionel Messi se despidió de Norteamérica 2026 con las manos vacías. No solo sufrió la derrota ante España, lo que le costó la Copa del Mundo, sino que, además, se quedó sin el Balón de Oro al mejor jugador, sin la Bota de Oro al máximo goleador y sin el récord del máximo anotador en la historia de los Mundiales.
Este domingo 19 de julio, España se consagró con su segunda estrella al levantar la Copa del Mundo en Nueva Jersey. Pero este no fue el único trofeo que se entregó durante la ceremonia de clausura; la FIFA también reconoció el desempeño individual con la entrega de los galardones a los mejores futbolistas del torneo.
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Ellos fueron los ganadores:
Balón de Oro: Rodri (España)
El capitán y el cerebro que llevó a España a su segunda estrella fue Rodri. A lo largo del torneo destacó por ser el mediocampista que repartió más juego en la historia de las Copas del Mundo, con 752 pases completos para una efectividad del 93 por ciento. Desde 1966, cuando comenzó a llevarse este registro, nadie había logrado mejores números que él, superando incluso a Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Luka Modrić y al propio Lionel Messi.
Bota de Oro: Kylian Mbappé (Francia) - 10 goles
Tras una intensa lucha durante todo el certamen, el francés Kylian Mbappé terminó como el máximo goleador del torneo con 10 tantos, superando por dos goles a Lionel Messi. Asimismo, el galo se quedó con el récord del máximo anotador de todos los tiempos en los Mundiales con 22 goles, una cifra histórica que todavía podría aumentar en futuras ediciones.
Guante de Oro: Unai Simón (España)
Norteamérica 2026 fue el torneo de consolidación de Unai Simón, el portero campeón español que hizo historia bajo los tres postes. No recibió ni un solo gol hasta los cuartos de final, sumando 491 minutos con su arco en cero, la segunda mejor marca jamás vista en las Copas del Mundo, solo por detrás de Walter Zenga, quien llegó a 517 minutos en Italia 1990.
Además, en el aspecto colectivo, fue clave para que España se convirtiera en la mejor defensiva en la historia de los Mundiales. El equipo, con él como guardameta titular, solo concedió un gol en siete partidos, un récord histórico sin precedentes.
Mejor Jugador Joven: Pau Cubarsí (España)
Finalmente, Pau Cubarsí fue reconocido como el mejor jugador joven de la justa. Con solo 19 años, 5 meses y 27 días, se convirtió en el quinto futbolista más joven en coronarse campeón del mundo. Pero, además, lo hizo siendo un pilar en la defensa de La Roja. Jugó todos y cada uno de los 750 minutos disputados por España en la Copa del Mundo, incluyendo los tiempos extra, registrando 29 balones recuperados en el torneo, para un promedio de 3.6 por partido.