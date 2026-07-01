La ruta de México en el Mundial 2026: cuatro victorias ante cuatro confederaciones distintas
La ruta de México en el Mundial 2026 ha sido un recorrido por distintas partes del planeta. En sus primeros cuatro partidos, el Tricolor derrotó de manera consecutiva a representantes de África, Asia, Europa y Sudamérica, manteniendo el paso perfecto y sin recibir un solo gol. Con este recorrido, la selección mexicana no solo aseguró su lugar en los octavos de final, sino que también igualó un registro histórico al convertirse en apenas la sexta selección en vencer a rivales de cuatro confederaciones distintas en el arranque de una Copa del Mundo.
La única confederación que quedó fuera del camino fue Oceanía. Su único representante en el torneo, Nueva Zelanda, quedó eliminado en la fase de grupos, por lo que México ya no tendrá la posibilidad de enfrentarse a un rival de esa región durante la presente edición mundialista.
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La primera victoria llegó frente a la Confederación Africana de Futbol (CAF), con Sudáfrica como rival en el partido inaugural. Los anfitriones se impusieron con autoridad por 2-0. Para su segundo compromiso, el Tricolor viajó a Guadalajara, donde enfrentó al representante de la Confederación Asiática (AFC), Corea del Sur, al que derrotó por la mínima gracias a un gol de Luis Romo.
De vuelta en la Ciudad de México, el siguiente obstáculo fue Europa. México se midió a Chequia, representante de la UEFA, y la venció 3-0 para firmar la victoria más amplia de su historia en una Copa del Mundo.
En la ronda de eliminación directa llegó el turno de Sudamérica. Ecuador, representante de la CONMEBOL, fue el rival al que el Tricolor superó por 2-0, resultado que además significó la primera victoria mexicana en un partido de eliminación directa en 40 años.
Ahora, el siguiente desafío volverá a ser un representante de la UEFA. México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final, en el Estadio Azteca, con la posibilidad de derrotar por segunda ocasión a un equipo europeo en una misma Copa del Mundo, algo que únicamente consiguió en el Mundial de México 1986.
MÉXICO SE UNE AL CLUB
Con este recorrido, el Tricolor se convirtió en la sexta selección que derrota a rivales de distintas confederaciones en sus primeros cuatro partidos de una Copa del Mundo. Hasta ahora, ninguna ha logrado completar el pleno de enfrentamientos ante las cinco confederaciones restantes durante un mismo torneo, ya que en todos los casos quedó pendiente un duelo frente a un representante de Oceanía.
Antes de México, únicamente Bélgica (2018), Colombia (2014), Argentina (2010), Brasil (2006) y Francia (1998) habían conseguido este registro. De todas ellas, solo la selección francesa terminó levantando el trofeo; Bélgica fue la que llegó más lejos después de los galos, alcanzando las semifinales de Rusia 2018.
Curiosamente, Nueva Zelanda tampoco ha logrado medirse a representantes de todas las demás confederaciones en sus tres participaciones mundialistas (1982, 2010 y 2026). El conjunto oceánico aún tiene pendiente enfrentarse a una selección de la CONCACAF en la máxima justa del futbol.