El Barrial será casa de la Selección de Túnez para la Copa del Mundo 2026
La Selección Nacional de Túnez tendrá como casa en México el centro de entrenamiento El Barrial, propiedad del Rayados, durante la Copa del Mundo 2026.
El complejo, ubicado en el municipio de Santiago, fue elegido como base de entrenamiento oficial del conjunto africano para su participación en el torneo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.
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El Barrial es considerado uno de los centros de entrenamiento más modernos del futbol mexicano y será la sede de preparación diaria de Túnez durante el verano de 2026.
El complejo cuenta con seis canchas de entrenamiento de primer nivel, varias de ellas con tecnología híbrida, además de gimnasio, hotel de concentración, salas de juntas, oficinas de nutrición deportiva, enfermería y vestidores amplios.
Estas instalaciones son utilizadas de manera habitual por el primer equipo de Rayados.
La llegada de Túnez a El Barrial también refleja la evolución de las instalaciones de Monterrey a lo largo de las últimas décadas. Durante 31 años, Rayados entrenó en El Cerrito, espacio destinado actualmente a las fuerzas básicas del club.
Posteriormente, la institución realizó en el 2006 la mudanza hacia el predio de El Barrial, localizado en Santiago, Nuevo León.
Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey para la Copa del Mundo 2026, oficializó el acuerdo.
“Es lo lógico que Túnez se quede en El Barrial al jugar dos partidos en nuestra sede”, declaró.
El calendario mundialista favoreció la elección de Monterrey como centro de operaciones para el conjunto africano.
Túnez disputará dos encuentros de la Fase de Grupos en el Estadio Monterrey, conocido también como el Gigante de Acero. El primero será el domingo 14 de junio frente a Suecia, mientras que el segundo compromiso está programado para el 20 de junio ante Japón.
La cercanía entre El Barrial y el estadio mundialista fue uno de los factores decisivos para la elección. El centro de entrenamiento se ubica a aproximadamente 30 kilómetros del inmueble sede y ofrece un entorno alejado del movimiento de la metrópoli regiomontana para la concentración del equipo africano.
Además de Túnez, otras selecciones mostraron interés en utilizar El Barrial como campamento base debido a la calidad de sus instalaciones. Sin embargo, el hecho de que el combinado africano disputará dos partidos en Monterrey inclinó la balanza a su favor, ya que representaba una ventaja deportiva y logística.
La Copa Mundial 2026 marcará la séptima participación de Túnez en una justa mundialista y la tercera de manera consecutiva tras su presencia en Rusia 2018 y Qatar 2022. El principal objetivo del equipo africano será superar por primera vez la Fase de Grupos y avanzar a los Octavos de final, una meta que buscarán construir desde su estadía en El Barrial.
La organización tunecina incluso realizó una visita de inspección al complejo durante febrero pasado para conocer de primera mano las instalaciones y evaluar aspectos operativos y de seguridad.
Tras esa revisión, la federación africana quedó satisfecha con las condiciones del recinto y reforzaron la decisión de convertir a El Barrial en su hogar durante la máxima justa del futbol mundial.