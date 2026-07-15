Scaloni va por la historia: busca ser el primer DT bicampeón del mundo en 88 años
Lionel Scaloni se encuentra a un solo paso de hacer historia en el fútbol de selecciones. Además de disputar su segunda final mundialista consecutiva con Argentina, buscará convertirse en el primer director técnico bicampeón del mundo en 88 años.
Este miércoles 15 de julio, la Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra en la segunda semifinal de Norteamérica 2026. Los goles del encuentro fueron obra de Anthony Gordon al minuto 55 por parte de los ingleses, mientras que Enzo Fernández al 85' y Lautaro Martínez al 90+2' concretaron la remontada sudamericana.
Te puede interesar: ¡96 años después, una Final en castellano! Argentina elimina a Inglaterra y va contra España
De esta manera, Argentina, que fue campeona en Qatar 2022 también bajo las órdenes de Scaloni, buscará defender su corona en la gran final, misma que disputará este domingo 20 de julio ante España.
Lo llamativo es que, desde que Vittorio Pozzo guió a Italia a ganar sus primeras dos estrellas en las ediciones de 1934 y 1938, ningún otro director técnico ha vuelto a repetir la corona. Incluso la selección de Brasil de Pelé, que fue bicampeona en 1958 y 1962, lo consiguió con entrenadores distintos en el banquillo, Vicente Feola y Aymoré Moreira, respectivamente.
Desde ese entonces, solo seis estrategas han logrado llegar a dos finales del mundo; sin embargo, ninguno de ellos pudo levantar el trofeo en dos ocasiones. Ahora, Scaloni intentará romper esa racha y agrandar su legado, colocando su nombre junto al de Pozzo como los únicos capaces de llevar a su país a dos títulos mundiales.
DT's con más de una final disputada y sus resultados:
- Vittorio Pozzo (Italia): Campeón en 1934 y campeón en 1938.
- Helmut Schön (Alemania): Subcampeón en 1966 y campeón en 1974.
- Mário Zagallo (Brasil): Campeón en 1970 y subcampeón en 1998.
- Carlos Salvador Bilardo (Argentina): Campeón en 1986 y subcampeón en 1990.
- Franz Beckenbauer (Alemania): Subcampeón en 1986 y campeón en 1990.
- Didier Deschamps (Francia): Campeón en 2018 y subcampeón en 2022.
- Lionel Scaloni (Argentina): Campeón en 2022 y por definirse en 2026.
"Este grupo no deja de sorprenderme": Scaloni
"Este grupo no deja de sorprenderme la verdad", dijo Lionel Scaloni tras la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2-1 en Atlanta, este miércoles por las semifinales del Mundial 2026.
"Vamos a intentar ganar vamos a dejar todo pero ya después de esto es muy difícil", añadió en referencia a la final contra España, el domingo en East Rutherford -afueras de Nueva York-.
"Lo que demuestran los jugadores es impresionante", dijo el entrenador que se refirió además al apoyo de la hinchada argentina: "Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido".
Argentina jugará la final el domingo ante la Roja en busca del bicampeonato mundial.