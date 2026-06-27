Uruguay naufraga contra España en Guadalajara
ENVIADO ESPECIAL en Guadalajara.- Hace seis meses el calendario lo marcó como un juego de marquesina; España y Uruguay, un duelo entre dos ex campeones del mundo que auguraba que ambos llegarían con la clasificación en los pies y con la tarea de definir el liderato del grupo. Sin embargo, la realidad de los primeros días marcó un camino diferente. La Celeste llegó al juego tras despilfarrar contra Cabo Verde y Arabia Saudita sus mejores oportunidades para sumar de a tres. La urgencia planteó, de inicio, un escenario fuera del libreto.
Además, en las horas previas, según reportes de la prensa sensacionalista uruguaya, el vestidor, encabezado por Federico Valverde, habría emprendido una rebelión contra el técnico Marcelo Bielsa.
A partir de ese contexto, la gran pregunta era si se encontraría una selección uruguaya punzante o autodestructiva. Los primeros minutos aclararon el camino.
Bielsa le planteó a su equipo la idea de siempre: la mejor forma de defender es mantener el mayor tiempo posible la posesión del balón. Así comenzó Uruguay, con presión alta para recuperar el balón y atacar pronto.
Más allá de buscar la tenencia de la pelota, enfrente tenía a España, que también explotaba sus mayores virtudes. El equipo de Luis de la Fuente privilegiaba la posesión del balón, a partir de la evolución del tiki-taka hacia un planteamiento más directo y vertical.
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La pausa de hidratación ha marcado nuevas estrategias en el juego. Como sucede en el boxeo, un peleador que está contra las cuerdas puede recuperar el aire con un breve descanso. Así ocurrió en el partido. España asediaba a los uruguayos, que volvieron con un nuevo aire y recuperaron la posesión del balón.
Ante las murallas, quedaban pocas opciones. Las genialidades de Lamine Yamal fueron una de ellas.
Esa fue la ruta del primer golpe. En una jugada por derecha que comenzó Lamine Yamal, el balón llegó, tras una serie de rebotes, a Álex Baena, quien sacó un derechazo con poca comodidad, pero con dirección cruzada. El balón recorrió el área con desvíos casi tímidos, pero suficientes para superar las manos de Fernando Muslera, el veterano guardameta de 40 años.
El grito de gol, casi incrédulo, inundó el Estadio Guadalajara. Uruguay, que llegó al partido con el diagnóstico de una grave enfermedad, entró entonces a la sala de urgencias.
Eso obligó a Bielsa a tomar decisiones mayores, algunas de ellas poco habituales.
La primera fue un cambio poco común: sustituyó a su portero titular, Fernando Muslera, para darle ingreso a Sergio Rochet. Apenas 11 minutos después, al 56, retiró también a Federico Valverde, su hombre más talentoso, para darle entrada a Federico Viñas.
El futbol uruguayo, más acostumbrado a protegerse y salir al contragolpe, se vio obligado a tomar la iniciativa y proponer el partido.
Fue entonces cuando, a partir de los espacios, comenzó el espectáculo español. Al minuto 62, Lamine Yamal recorrió la banda derecha, amagó y entró franco al área. A pesar de tener la posibilidad de disparar, cedió el balón a Dani Olmo, quien remató por encima del travesaño.
Con las bandas abiertas, Luis de la Fuente retiró a Yamal e ingresó a Ferran Torres. Por el otro costado, Nico Williams seguía atacando como una saeta por la banda izquierda.
A pesar del esfuerzo, hubo poco más de Uruguay. Al minuto 80, Mathías Olivera probó con un zurdazo que Unai Simón desvió con seguridad.
El grito de "¡Uruguay, Uruguay!" anunciaba la desesperación de la tribuna. La Celeste se ahogaba con la garra que la caracteriza, pero también con una evidente falta de ideas ofensivas. Ni siquiera los disparos de larga distancia parecían una solución para abrir el cerrojo.
Todavía en la agonía, Ferran entró solo al área y estrelló un disparo en el travesaño. A pesar del fallo, nada cambiaba el destino de Uruguay. Las viejas glorias del bicampeón del mundo se ahogaban sobre el césped.
En la tribuna, el Estadio Guadalajara gritaba "¡Cabo Verde, Cabo Verde!" y cantaba "Cielito Lindo", la canción que resumió la mezcla de alegría y tristeza con la que la afición uruguaya se despidió de la Copa del Mundo.