Se acerca el final: ya solo quedan 10 partidos de la Copa Mundial 2026
La Copa Mundial 2026 entró oficialmente en su recta final. Después de 94 partidos disputados y la eliminación de 38 selecciones, únicamente quedan 10 encuentros para conocer al nuevo campeón del mundo. Argentina, Francia, España, Inglaterra y otras seis selecciones mantienen vivo el sueño de levantar el trofeo el próximo 19 de julio.
Norteamérica 2026 marcó un antes y un después en la historia del torneo más importante de este deporte. Para esta edición, la competencia expandió su formato de 32 a 48 equipos, convirtiéndose en la primera justa mundialista con un calendario de 104 encuentros en total.
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Después de 26 días de actividad, se han disputado ya 94 compromisos en los que se han gritado 275 goles, para un promedio de 2.93 tantos por partido. A lo largo de cada duelo, se han escrito grandes historias, han surgido nuevas figuras y, de igual manera, se han despedido leyendas de sus respectivas selecciones.
Pero ahora vienen los momentos más importantes, pues únicamente restan 10 selecciones con vida. De momento, el vigente campeón del mundo, Argentina, se mantiene en carrera por defender su corona. Junto a la Albiceleste aparecen contendientes como Francia, España, Marruecos, Egipto, Colombia, Noruega, Suiza, Inglaterra y Bélgica. Todos ellos se encargarán de disputar, en las próximas dos semanas, los últimos duelos eliminatorios para conocer al próximo campeón.
Calendario de los últimos 10 partidos del Mundial
- Octavos de final: Argentina vs Egipto | Martes 7 de julio a las 10:00
- Octavos de final: Suiza vs Colombia | Martes 7 de julio a las 14:00
- Cuartos de final: Francia vs Marruecos | Jueves 9 de julio a las 14:00
- Cuartos de final: España vs Bélgica | Viernes 10 de julio a las 13:00
- Cuartos de final: Noruega vs Inglaterra | Sábado 11 de julio a las 13:00
- Cuartos de final: Ganador de Argentina vs Egipto vs Ganador de Suiza vs Colombia | Sábado 11 de julio a las 19:00
- Semifinales: Martes 14 de julio a las 13:00
- Semifinales: Miércoles 15 de julio a las 13:00
- Tercer lugar: Sábado 18 de julio a las 15:00
- Final: Domingo 19 de julio a las 13:00