La selección de España aterriza en el aeropuerto de Madrid tras conquistar el Mundial

🙌🏼🇪🇸 ¡¡Sí, sí, sí!!



LA COPA YA ESTÁ AQUÍ.



La expedición de la @SEFutbol aterriza en Madrid y… ¡Estamos deseando veros!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/CuM3tFku59