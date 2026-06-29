Sin goles y sin puntos: así terminó Panamá su participación en el Mundial 2026
Hay equipos que, pese a quedar eliminados, se van al menos celebrando haber ganado un juego. También, hay otros se van con el recuerdo de haber sumado un punto o con el festejo de haber marcado un gol. Pero este no es el caso de Panamá, escuadra que se marchó de Norteamérica 2026 como el único equipo del certamen que perdió todos sus partidos y sin gritar una sola anotación.
Para esta Copa Mundial, el conjunto canalero quedó sorteado dentro del Grupo L. En su debut, cayó por 1-0 ante Ghana con un gol en el tiempo agregado.
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Luego, en la segunda fecha, repitió el doloroso marcador de 0-1 frente a Croacia, para después sufrir una última derrota por 0-2 contra Inglaterra. Fue así como Panamá finalizó en el fondo de su sector con cero puntos, cero goles a favor y cuatro tantos en contra.
Panamá lo buscó... pero el gol no cayó
Pese a la estadística negativa, la realidad sobre el terreno de juego fue muy distinta, ya que en dos de sus tres compromisos los centroamericanos realizaron más intentos ofensivos que sus rivales. En su primer cotejo, Panamá disparó 11 veces (4 al arco), en comparación con los 7 tiros (2 al arco) de Ghana. Lo mismo ocurrió contra Croacia, cuando los panameños dispararon en 8 ocasiones (1 al arco), a cambio de los 6 tiros (2 al arco) de los balcánicos.
El único rival que logró superarlos en su respectivo juego fue Inglaterra. Aun así, en ese compromiso los canaleros registraron su partido con mayor producción ofensiva al probar a la defensa británica con 13 disparos (2 al arco), mientras que el cuadro de los Tres Leones realizó 17 tiros (6 al arco). En total, a lo largo de sus tres partidos de la fase de grupos, Panamá acumuló 32 intentos para un respetable promedio de 10.7 disparos por juego.
Los equipos con menos goles en el Mundial
Exceptuando a Panamá, que no anotó, hubo cuatro escuadras que únicamente pudieron gritar un gol durante la primera fase. Entre ellas destaca el caso de Escocia que, con su única anotación, logró quedarse con el tercer lugar del Grupo C con 3 puntos, aunque insuficientes para avanzar.
Por otro lado, se dio el caso de 12 selecciones que anotaron apenas 2 goles en sus tres juegos. Aquí sobresalen Sudáfrica, Australia, Paraguay, Ecuador, Cabo Verde y Ghana, combinados que con esa cuota lograron clasificar a la ronda de eliminación directa.
- Países con 1 gol: Escocia, Curazao, Arabia Saudita e Irak.
- Países con 2 goles: Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia, Qatar, Haití, Australia, Paraguay, Ecuador, Túnez, Cabo Verde, Uzbekistán y Ghana.
Las defensas que más goles recibieron en el torneo
Si bien Panamá se fue en blanco a la ofensiva, a nivel defensivo no sufrió como otras selecciones, concediendo solo 4 tantos en 3 partidos. Por el contrario, hubo equipos que recibieron más de una decena de anotaciones en el mismo número de juegos:
- Irak: 12 goles en contra
- Túnez: 12 goles en contra
- Uzbekistán: 11 goles en contra
- Qatar: 10 goles en contra
- Nueva Zelanda: 10 goles en contra
En este punto resalta el caso de Curazao, que a pesar de sufrir la goleada de 1-7 en su debut ante Alemania, no terminó como el equipo más goleado de la Copa del Mundo. Esto se debió a que logró mantener el 0-0 en su segundo duelo ante Ecuador y, aunque posteriormente cayó 0-2 con Costa de Marfil, cerró su participación con 9 tantos en contra en total.