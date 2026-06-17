¡Sobrevivientes de 2018! 9 futbolistas volverán a enfrentarse en el México vs Corea en 2026
¿Te acuerdas del juego entre México y Corea del Sur en Rusia 2018? Al menos 9 jugadores que estuvieron en aquel partido volverán a verse las caras, ahora en esta Copa Mundial 2026. Descubre quiénes son los sobrevivientes de aquella batalla de hace 8 años.
El jueves 18 de junio a las 19:00 horas, el Tricolor y los Tigres de Oriente se enfrentarán por la segunda jornada del Grupo A en el Estadio Guadalajara. Para esta rivalidad, ambos conjuntos llegarán con un pasado reciente en los Mundiales.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuáles son las opciones de Javier Aguirre para suplir a César Montes ante Corea del Sur?
Y es que, también en la fase de grupos, mexicanos y coreanos chocaron en Rusia 2018. Para esa ocasión, los aztecas presentaban nombres como Rafael Márquez, Hirving “Chucky” Lozano, Andrés Guardado, Miguel Layún, Héctor Herrera y Héctor Moreno.
Al final, México se llevó la victoria por 2-1 con goles de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández. Mientras tanto, los asiáticos descontaron gracias a su principal figura de ese entonces, y también de este momento, Son Heung-min. Pero... ¿Qué jugadores de aquel partido repetirán en esta nueva edición?
Hay 4 mexicanos sobrevivientes de Rusia 2018
Por parte de México, hay cuatro futbolistas que estuvieron en la convocatoria de aquel partido celebrado en Rostov y que nuevamente fueron citados para este Mundial:
* Guillermo Ochoa (Portero)
* Jesús Gallardo (Defensa)
* Edson Álvarez (Defensa)
* Raúl Jiménez (Delantero)
De todos ellos, solo Raúl Jiménez no sumó minutos en aquel encuentro ante los asiáticos, ya que se quedó en el banquillo. Aunque para esta nueva edición se coloca como uno de los posibles titulares para el ataque mexicano.
Por su parte, con Guillermo Ochoa, a pesar de que fue el guardameta estelar en Rusia 2018, luce compleja su situación para jugar ahora en este 2026. Y es que inició el torneo desde la banca, siendo suplente de Raúl “Tala” Rangel en la inauguración ante Sudáfrica.
Finalmente, hay que mencionar el caso de Rafael Márquez. “El káiser de Michoacán” vivió en Rusia 2018 su último mundial como jugador, incluso entró de cambio ante Corea del Sur. Y si bien para Norteamérica 2026 también le tocará vivir el cruce, ahora lo hará desde el área técnica, como auxiliar de Javier Aguirre.
Los 5 sobrevivientes de Corea del Sur
Por parte de Corea del Sur, cinco elementos volverán a enfrentarse a México en una cita mundialista:
* Kim Seung-gyu (Portero)
* Cho Hyun-woo (Portero)
* Lee Jae-sung (Mediocampista)
* Hwang Hee-chan (Delantero / Mediocampista)
* Son Heung-min (Delantero)
De ellos, quien más destaca es Son Heung-min, actual futbolista del LAFC que anotó el único tanto de su equipo en 2018. Además, la asistencia de aquel gol nació de los botines de Lee Jae-sung.
Asimismo, al igual que México, Corea del Sur también tendrá un cambio en el arco. Y es que en Rusia, Cho Hyun-woo fue el portero titular, mientras Kim Seung-gyu se quedó en la banca. Pero ahora intercambiarán roles, con este último tomando la responsabilidad bajo los tres postes.
El entrenador de Corea enfrentó a México en Francia 1998
Finalmente, como dato curioso, Hong Myung-bo, entrenador de Corea del Sur, también ya sabe lo que es medirse a México en un Mundial. En su caso lo hizo como jugador en la edición de Francia 1998.
En aquel partido, México se impuso también por 3-1 con goles de Ricardo Peláez y un doblete de Luis Hernández, mientras que Ha Seok-ju anotó por los orientales. Además, le tocó presenciar en la cancha la "Cuauhtemiña" de Cuauhtémoc Blanco.
Ahora intentará su revancha desde la dirección técnica, buscando darle a Corea del Sur su primer triunfo sobre los aztecas en una Copa Mundial.
* Francia 1998: México 3-1 Corea del Sur
* Rusia 2018: México 2-1 Corea del Sur
* Norteamérica 2026: México vs. Corea del Sur