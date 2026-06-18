Solo 8 de 48 equipos no recibieron gol tras la primera jornada del Mundial
Esta Copa del Mundo 2026 se ha convertido en un reto para las defensivas que buscan mantener el cero en el arco. Apenas ocho equipos lograron finalizar la primera jornada sin goles en contra; descubre cuáles son y quiénes son sus porteros. México es uno de ellos.
Esta jornada inaugural tuvo un arranque marcado por el constante movimiento de las redes. En los primeros 24 juegos se han marcado 75 goles, lo que arroja un promedio de 3.13 anotaciones por partido en lo que va del torneo.
A su vez, esto ha hecho destacar aún más a aquellas selecciones que han colgado el cero en el marcador. Por ahora, solo el 16.7 por ciento de los equipos mantiene su meta intacta, es decir, apenas uno de cada seis participantes.
Entre los combinados que aún mantienen en blanco esta estadística se encuentran: México, Australia, Argentina, Costa de Marfil, Ghana, Escocia, Cabo Verde y España. De estos ocho, un total de seis lograron ganar su partido de debut, mientras que dos terminaron con un empate entre sí.
Los guardianes del cero en el inicio mundialista
- México: Raúl “Tala” Rangel - venció 2-0 a Sudáfrica
- Australia: Mathew Ryan - venció 2-0 a Turquía
- Argentina: Emiliano “Dibu” Martínez - venció 3-0 a Argelia
- Costa de Marfil: Yahia Fofana - venció 1-0 a Ecuador
- Ghana: Lawrence Ati-Zigi / Benjamin Asare - venció 1-0 a Panamá
- Escocia: Angus Gunn - venció 1-0 a Haití
- Cabo Verde: Vozinha - empató 0-0 con España
- España: Unai Simón - empató 0-0 con Cabo Verde
En el caso de México, Raúl “Tala” Rangel, junto a su zaga defensiva, logró dejar sin festejos a Sudáfrica en el primer partido del Mundial. En total, el arco nacional solo recibió tres disparos, de los cuales dos fueron directos a puerta y ambos terminaron siendo detenidos por el guardameta tricolor.
Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez no solo inició con el pie derecho la defensa del campeonato mundial, sino también la del Guante de Oro que ganó en Qatar 2022.
Además, destaca el caso de Ghana, conjunto que tuvo que utilizar a sus dos porteros para no recibir goles. Esto, debido a que su titular, Lawrence Ati-Zigi, salió lesionado al medio tiempo, siendo sustituido por Benjamin Asare.