Sudafricano Themba Zwane recibe tres partidos de suspensión tras expulsión contra México
Menos de un partido duró la aventura mundialista de Themba Zwane, futbolista de Sudáfrica que fue expulsado ante México en su debut. El mediocampista ofensivo fue castigado con tres partidos de suspensión, por lo que se perderá el resto de la fase de grupos y la primera ronda eliminatoria en caso de que su selección avance.
La noticia fue dada a conocer este miércoles 17 de junio por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). A través de un comunicado oficial, el organismo reveló que el futbolista, además de la tarjeta roja, recibía un castigo por “juego brusco grave” en aquel encuentro.
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"El Comité Disciplinario de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador sudafricano Themba Zwane (...) Suspensión de 3 partidos por incumplimiento del artículo 14, párrafo 1, letra e) del Código Disciplinario de la FIFA".
¿Qué hizo Themba Zwane para ser castigado?
Cabe recordar que el pasado 11 de junio se celebró el partido inaugural de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica. El juego culminó con una victoria por 2-0 del Tricolor, pero también con tres expulsados, de los cuales dos pertenecían a los Bafana Bafana, siendo uno de ellos Themba Zwane.
En el caso del mediocampista de 36 años, al minuto 80 protagonizó una disputa en una jugada sin el balón con el mexicano Roberto “Piojo” Alvarado. Entre movimientos y manotazos, el sudafricano terminó pegándole con el antebrazo en la cabeza al jugador de las Chivas. En un inicio, la situación pasó desapercibida; sin embargo, luego de revisarse en el VAR, el árbitro central brasileño, Wilton Sampaio, determinó mostrarle la tarjeta roja de forma directa.
¿Qué partidos se perderá?
Ante este castigo, Themba Zwane se quedará sin jugar los próximos dos compromisos del Grupo A:
* Jornada 2: Chequia vs. Sudáfrica (Jueves 18 de junio)
* Jornada 3: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Miércoles 24 de junio)
Pero eso no es todo, pues en caso de superar la primera fase, también se quedaría sin actividad en los treintaidosavos de final.
Cabe recordar que, luego de la primera jornada, Sudáfrica se ubica en el último puesto del sector con 0 puntos. Por esta razón, depende de sumar unidades en sus juegos ante los europeos y los asiáticos si busca avanzar, ya sea de forma directa como uno de los dos lideres del grupo, o como uno de los ocho mejores terceros lugares.
De igual forma, hay que mencionar que el Comité Disciplinario de la FIFA dejó abierta la puerta para que la Asociación de Fútbol de Sudáfrica presente una apelación, si lo considera necesario.