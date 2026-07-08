Suiza sorprende y vence a Colombia en penales; ahora enfrentará a Argentina
Vancouver fue testigo de cómo Suiza ha hecho historia al romper por fin la barrera de los octavos de final y clasificar a sus primeros cuartos de final en 72 años. Los helvéticos dejaron en el camino a una Selección de Colombia que solo pudo ser vencida desde el drama en una definición por 4-3 en penales.
El juego destacó por ser tenso durante los 90 minutos reglamentarios. El primero en avisar fue el conjunto cafetalero pasado el minuto 20, cuando Gustavo Puerta recibió el balón sobre el borde del área y, desde ahí, sacó un disparo cruzado que solo pudo ser detenido con un espectacular vuelo del arquero Gregor Kobel. Después de la pausa de hidratación, los helvéticos respondieron y exigieron a Camilo Vargas con dos disparos de peligro desde el sector izquierdo por conducto de Fabian Rieder y Dan Ndoye.
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Sin embargo, después de ese arranque, la intensidad bajó y, con ello, las llegadas a las porterías fueron cada vez menores. Incluso, previo al medio tiempo, Colombia tomó el esférico, pero no lograba generar peligro real ante una defensa europea sumamente cerrada y la falta de precisión en la zona de definición.
Fue hasta la reanudación del segundo tiempo que de nuevo hubo actividad cerca de los tres postes. Suiza tomó la iniciativa y tuvo un par de avisos importantes. Djibril Sow, quien acababa de entrar de cambio, recibió un pase en solitario dentro del área, pero cuando se disponía a rematar terminó resbalando, escapándose así una oportunidad manifiesta de gol. Luego, Fabian Rieder, con un cobro de tiro libre desde la banda izquierda, hizo mover las redes, pero por la parte externa del arco.
Aunque los europeos siguieron controlando los hilos del encuentro, las revoluciones una vez más se vinieron abajo. Y, al no encontrar a nadie que marcara la diferencia individual en el último tercio, el duelo se marchó a los tiempos extra.
Lo que no pasó en 90 minutos, llegó en los tiempos extra
Fue en el alargue donde por fin llegaron las emociones. Primero con la polémica por un posible penal de Miro Muheim sobre Jaminton Campaz que al final el árbitro Iván Bartón no consideró como falta, dejando seguir las acciones. Después llegó la jugada más clara del encuentro en un tiro de esquina, donde Jhon Lucumí se elevó por todo lo alto para conectar un testarazo que hizo vibrar el poste superior, quedándose a nada de adelantar al cuadro colombiano.
Por parte de los suizos, también tuvieron una oportunidad en los botines de Zeki Amdouni, quien se encontró con un penal en movimiento, pero el guardameta Camilo Vargas se deslizó por abajo para salvar a los sudamericanos. Aun así, sobre los últimos minutos, quien estuvo más cerca de acabar con todo fue Colombia. Tras un grave error de Granit Xhaka en la salida, los colombianos robaron el esférico cerca de la portería contraria, dejando mano a mano a Campaz, pero al atacante le ganaron los nervios y voló su disparo cuando ya se cantaba el gol de la victoria.
El drama de los penales
Tras la igualdad sin anotaciones luego de 120 intensos minutos, el boleto tuvo que definirse desde los once pasos. Juan Fernando Quintero anotó el primero para los de amarillo, mientras que Xhaka sufrió para hacer lo propio por los suizos, ya que Camilo Vargas logró tocar la pelota, pero no lo suficiente para desviarla.
Iniciando la segunda tanda, Davinson Sánchez reventó el travesaño; el balón rebotó dramáticamente en la línea, pero jamás cruzó por completo, dándole la ventaja momentánea a los suizos, quienes anotaron su intento gracias a Zeki Amdouni. Aun así, para el tercer disparo, Campaz anotó por Colombia y Manuel Akanji voló su ejecución, regresando el empate temporal a 2-2 en la tanda.
No obstante, la igualdad no duró mucho. Kobel se vistió de héroe al detener la cuarta ejecución colombiana de Juan "Cucho" Hernández, permitiendo que Cédric Itten adelantara a los suizos antes del tiro definitivo.
En la quinta ronda, Luis Díaz cobró con frialdad para anotar y darle un respiro de vida a Colombia, que dependía de que Camilo Vargas atajara para enviar el juego a la muerte súbita. Sin embargo, Rubén Vargas no iba a fallar por los helvéticos y, con su ejecución, puso el 4-3 definitivo en la tanda que le otorgó a los suyos el histórico pase a la siguiente ronda.
De esta manera, por primera vez desde el Mundial en el que fueron anfitriones en 1954, Suiza ha clasificado a unos cuartos de final de la Copa del Mundo. Ahora le tocará medirse ante la vigente campeona, Argentina, buscando firmar una nueva gesta heroica el próximo sábado 11 de julio.